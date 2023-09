Suma Tamaulipas 3 días sin clases

Ciudad Victoria.- La suspensión de clases en Tamaulipas por parte de maestros de la Sección 30 del SNTE suma hoy el tercer día, luego de que ayer se anunció que el paro sería indefinido.

Docentes abandonaron ayer la mesa de diálogo por incumplimiento de acuerdos de la Secretaria de Educación de Tamaulipas (SET) y el Gobierno del Estado. Además, el gremio advirtió que de no llegar a un acuerdo dejarán de apoyar a Morena en las elecciones del 2024, luego de ser aliados ahora.

Los maestros reclaman que se cumpla un pliego petitorio de 22 puntos, que incluye pagos atrasados por prestaciones e incapacidades, ajustes salariales por cambio de ciudad, bases y zonificaciones, así como la destitución de la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor.

El miércoles, los cerca de 55 mil maestros del nivel básico de Tamaulipas iniciaron el paro de clases y un día antes, en una acción simultánea en todo el estado, tomaron las oficinas de los 22 Centros Regionales de Desarrollo Educativo.

"Lamentablemente el día de ayer se cortaron las relaciones, el Gobierno tiene una conducta que para mi no es razonable, como que primeramente cuando el Gobernador hace o sube un video y nos ubica a la opinión pública la actitud que estamos viviendo el comité seccional, en particular su servidor Arnulfo, desde ese momento yo me di cuenta que el Gobernador no estaba enterado de la problemática que yo había expresado con sendos cuatro documentos", criticó Arnulfo Rodríguez, secretario general de la sección magisterial.

"Porque lo más correcto como autoridad", indicó, "es hacer una contestación de la petición que estábamos haciendo. Era un beneficio general para todos nosotros de Tamaulipas, el cual no hubo ninguna respuesta", agregó.

El secretario general del sindicato dijo que en el pliego petitorio que ha sido firmado de recibido por funcionarios de la Oficina del Gobernador detallaron las demandas, entre ellas la temática de adeudos, de Usicaam, de los maestros de inglés, a quienes les quitaron casi 20 años de antigüedad.

Además, dijo, señalaron una serie de anomalías en los techos financieros de más de 19 mil maestros que cobran en un área que no es donde laboran.

"Si nosotros seguimos en paro en Tamaulipas", dijo Rodríguez, "es por la falta de criterio social y lo que vive Educación con las autoridades de nuestro Estado".

"Mientras ella (Secretaria de Educación) continúe en el cargo, nosotros no vamos a tener ninguna negociación con ninguna autoridad".

Para hoy se espera el arribo de contingentes de maestros de los 43 municipios, para reforzar el paro y realizar movilizaciones.

Además, a la protesta de los maestros se han sumado secciones sindicales del Cbtis y del Tecnológico de Ciudad Victoria.