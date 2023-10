Suman 39 muertos en Guerrero por 'Otis'

Agencia Reforma

Acapulco, Gro.- La cifra de muertos por el paso de huracán "Otis" en Guerrero subió a 39, informó el Gobierno federal.

Se trata de 29 hombres y 10 mujeres, precisó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en conjunto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sí señor, lamentablemente la Fiscalía estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres, la probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan algunas investigaciones", indicó la funcionaria vía telefónica.

Mencionó que las 39 víctimas no han sido identificadas, mientras que otras 10 permanecen desaparecidas.

"También otra preocupación que nos puso usted como prioridad es las personas que están desaparecidas o no se han localizado. Hay 10 reportes de 10 personas que están buscando los familiares, continúan las indagaciones para dar con su paradero de estas personas que han sido reportadas y que aún no se comunican con sus familiares", dijo.

"Sin embargo, debo informarle que de las 39 víctimas que han perdido la vida, pues no tienen aún, digamos, aún sus nombres, no han sido aún identificadas".

En tanto, el Presidente comentó que ya iniciaron los censos 'casa por casa' para evaluar los daños y continúa la entrega de despensas.

Apuntó que la ayuda humanitaria se está dejando pasar en orden.

"Estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos, no es así, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se dé en orden, pero que no haya ninguna excusa ni ningún pretexto de estos buitres y que se deje pasar todo", dijo.

"Nada más que estamos haciendo las cosas de manera organizada y estamos también procurando que haya orden, que no haya robo, que ese es otro asunto que vamos a seguir atendiendo".

Agregó que se va a seguir atendiendo el tema de los saqueos a tiendas y comercios.

Asimismo, el servicio de electricidad se ha restablecido al 55 por ciento.

"Tengo un reporte de la Comisión Federal de electricidad, ya se restableció el servicio eléctrico en un 55 por ciento, porque se cayeron 35 torres de alta tensión y ya se montaron de nuevo, ya se instalaron de nuevo 10 de esas 35, perdón, 15 de esas 35 y ya está atendida cerca del 60 por ciento de la población, de 550 mil usuarios, ya como 280 mil tienen servicio eléctrico de acuerdo al reporte de la Comisión Federal de electricidad", expuso.

Por otro lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se han contabilizado más de 220 mil viviendas afectadas, el sector hotelero con un 80 por ciento de daños en instalaciones, el sector eléctrico tiene fuera de servicio 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones eléctricas, una central de generación y 10 mil postes de luz caídos.

El sector Salud reporta afectados el Hospital General Renacimiento, por inundaciones en la planta baja y el Hospital General Regional 1, afectando equipos electromecánicos y suministro de gases medicinales.

En infraestructura carretera se trabaja en seis cierres por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua.

El reporte incluye que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) presenta daños en 27 sensores en la región del océano Pacífico, el sector comercial daños en cristales y fachadas de plazas y locales, y el Aeropuerto Internacional de Acapulco, que presentó daños y suspensión de operaciones, ya han sido reanudadas.

López Obrador dijo que seguirá atendiendo la tragedia desde Palacio Nacional pese a que lo critiquen por no acudir a Guerrero.

"Vamos a seguir al pendiente, porque no estoy yo, porque también eso dicen los adversarios politiqueros, no estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera y, si es necesario, voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes, lo más importante son los hechos, hechos no palabras", sostuvo.

"Es importante que ustedes conozcan lo que sucedió y lo que estamos haciendo para enfrentar esta emergencia porque hay mucha desinformación, mucha politiquería, quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales nuestros opositores, que son muy viles los conservadores, zopilotean, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos y lo que quisiera es que hubiese muchísimos muertos para culparnos y sacar ellos provecho, sacar raja".