Suman 713 quejas en IMSS por anomalías en vacunación

Reforma

Ciudad de México.- El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que suman 713 quejas recibidas por presuntas irregularidades en la aplicación de la vacuna contra Covid-19 entre sus empleados.

En su conferencia semanal, el funcionario señaló que, de este total, 184 denuncias fueron por señalamientos de que trabajadores del organismo se "saltaron la fila", es decir, que no les correspondía inmunizarse por no estar asignados en áreas en las que se atiende a pacientes con coronavirus.

"En este caso, por ejemplo, en un análisis inicial no sabemos si los 184 casos corresponden a la misma persona, obviamente no es uno, pero puede haber varias personas denunciando al mismo", explicó.

En tanto, agregó, 389 reportaron no recibir la dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, pese a estar en la primera línea de batalla contra el virus.

"Son personal que manifiesta estar en la primera línea y que no han sido considerados para la vacunación. Esto es casi normal porque pues no todo el personal (...) no hemos terminado de vacunar al personal de salud", dijo.

"Entonces a algunos se les aclara que es un proceso que se va atendiendo y ya queda bastante claro porque también ese número nos sirve para aclarar y dar más información. Entonces son 389 personas que manifiestan 'yo soy parte de un equipo Covid y no me han programado'".

Otras 98 quejas, agregó, recibieron la cita para ser inoculados, pero no lo concretaron.

"Noventa y ocho casos que son parte de un equipo Covid recibieron su cita, pero por alguna razón el día que le tocaba no los vacunaron", comentó.

El titular del IMSS refirió que las investigaciones continúan y no todas han tenido seguimiento por parte del inconforme.

"No tenemos todavía resultados de las investigaciones porque éstas sí llevan su tiempo. Hemos tenido tres casos de personas que han vuelto a llamar para saber el seguimiento, y en los otros casos o se ha dejado ahí la queja o se aclaró porque era un tema más bien de carácter informativo", dijo.

"En cuanto tengamos los resultados de cuántas de estas quejas se convirtieron en casos que tuvieron una consecuencia laboral, entonces con gusto se los vamos a comunicar".