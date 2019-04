Suman 79 incendios activos en el país

Ciudad de México.- Un total de 79 incendios forestales están activos en el País, aunque no representan un riesgo para la población, indicó el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero.

En entrevista con REFORMA, el funcionario informó que los incendios se registran en 17 entidades del País y comprometen 4 mil 856 hectáreas.

"Están siendo combatidos por 2 mil 63 mujeres y hombres en distintos puntos del País. Esta concurrencia de 79 incendios no es atípica", aclaró.

"En ningún caso tenemos población en riesgo, eso es lo que primero se revisa, no tenemos población en riesgo en estos incendios (ni evacuaciones)".

León indicó que tres de los incendios son catalogados como relevantes; uno en Ahuacuotzingo, Guerrero, de mil 500 hectáreas, que está en proceso de control.

Otro en Bacalar, Quintana Roo, de 500 hectáreas, que lleva un 85 por ciento de control; y uno en Alto Lucero, Veracruz, que inició el 11 de abril y prácticamente está controlado.

Aunque los incendios no ponen en riesgo a la población, León pidió a quienes habitan en las zonas aledañas reportarlos a las autoridades y no acercarse, para evitar ponerse en riesgo.

Reportó que del 1 de enero al 11 de abril se ha registrado 2 mil 538 incendios en México, cifra menor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 3 mil 317.

"Aunque vamos un poquito abajo (con respecto a 2018) y hay una disminución, la temporada arrancó en enero y termina en septiembre, lo importante está en adelante", señaló.

"Lo más delicado está por venir, la sequía, los vientos y los descuidos sin duda alguna son los factores de esta combinación que nos provocan los incendios".

En lo que va del año, agregó, los Estados que suman más hectáreas afectadas son Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Morelos y Guerrero.

El coordinador recordó que 9 de cada 10 incendios son causados por descuidos o errores humanos, principalmente por colillas de cigarro en pastizales o bosques.

Hizo un llamado a la población a no llevar fuego a los bosques y seguir los lineamientos en materia de quemas agrícolas, como hacerlas muy temprano y tener brechas cortafuego.

"Son parte de las recomendaciones que hacemos para evitar los incendios forestales", añadió el funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.