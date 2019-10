Suman cinco calcinados por el crimen organizado en NL

Monterrey, Nuevo León





El número de personas calcinadas en Nuevo León, se incrementó a cinco, tras los hechos violentos perpetrados por el crimen organizado en los últimos días.

El caso más reciente se registró, durante la madrugada, cuando se recibió el reporte de una persona a la que le prendieron fuego en el acotamiento de los carriles exprés de la avenida Constitución, en Monterrey.

Los otros dos casos se registraron uno en la colonia Roma en donde Bomberos acudieron al reporte de un auto incendiado y localizaron dos cuerpos decapitados en el maletero, mientras que las cabezas fueron halladas en el asiento posterior.

El otro caso, se registró en calles de la colonia Independencia en donde dos quedaron carbonizadas al interior de una unidad.

La línea de investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia es en relación con el crimen organizado.

El hallazgo de este viernes, ocasionó que los elementos policiacos cerraran los carriles de Constitución a la altura de la Normal Miguel F. Martínez.

Según trascendió, unos hombres llegaron, bajaron el cuerpo y luego le prendieron fuego tras rociarlo con gasolina.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci Zuazua aseguró que son mensajes en contra de las autoridades, pero descartó riesgos para la población civil.

“Son asuntos del crimen organizado, se tiene que identificar a las víctimas para poder dar una postura más sólida, no podemos adelantar nada… no hay afectación a la población civil, parte del tema es asustar a la gente aunque no te afecte a ti te asusta”, manifestó.

Sin embargo, comentó que tiene que ver con operativos que está haciendo la Federación y los estados en contra del crimen organizado.

“Esto va contra la autoridad, estos mensajes son contra la autoridad no contra la población. No hay balaceras, no hay secuestros no hemos visto que ningún grupo criminal en esta última etapa en el país la haya tomado contra la población civil su tema es contra las autoridades”, indicó.

Agregó que las amenazas que se han recibido por redes sociales en contra de instituciones educativas también tienen que ver con el tema de causar temas a la sociedad.

“Por eso andan esas amenazas falsas de las escuelas y esas cosas nosotros estamos muy atentos y las policías municipales y va a haber resguardo, cuando se ocupe, para que la gente esté tranquila”, concluyó.