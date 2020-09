Suman petroleros 3 días en huelga de hambre en la Sonda de Campeche

Cd. de México (08 septiembre 2020).- Cientos de trabajadores de Pemex cumplieron 72 horas en huelga de hambre para protestar por el servicio de alimentos que les proporciona una empresa particular en tres plataformas de la Sonda de Campeche.

La manifestación inició desde el pasado domingo, con aproximadamente 250 sindicalizados de la plataforma Abkatun-Alfa, y se le sumaron el pasado lunes al menos otros 250 compañeros de Pool-Alfa y N1.

Aunque no desayunan, almuerzan ni cenan, los trabajadores han seguido con sus labores en las diferentes áreas de las plataformas.

Los obreros reclaman que, desde hace año y medio, reciben comida fría, insuficiente y de mala calidad por parte de la compañía TopQualFoods 365, la cual, a su vez, alega que Pemex le debe más de 40 millones de pesos por ese servicio.

"Las comidas no llegan completas, insuficientes, por eso es que se está haciendo esta huelga, también lo estamos haciendo por el lado del hospedaje, que es de pésima calidad, en el contrato dice que se deben cambiar cada tres días las sábanas, fundas de almohadas", narró a REFORMA uno de los inconformes que está en Abkatun.

"Lo que alega la compañía son retrasos, pero no viene ninguna autoridad de ellos a dar la cara. Alegan que Pemex no les ha pagado, pero no se ha tenido respuesta con ningún personal, ayer mandaron una comisaria (comida), ya la mandaron surtida ahorita por la huelga, pero en dos o en un semana va a volver a pasar, queremos que siga constante y se haga como en el contrato que se elaboró con Pemex".

El obrero mencionó que este martes los inconformes van a realizar un video en la zona de "Tetrápodo" para viralizar en redes sociales su protesta.

"Ahorita están en un mitin aquí, en la zona de Tetrapo, dentro de Abkatun, para hacer el video viral y se suba a las redes sociales y llegue hasta el Presidente y todos, pues que se hagan responsables o hagan cumplir el contrato", concluyó.

En varias imágenes aparecen petroleros con pancartas de protesta, algo que en marzo de 2019 también ocurrió en contra de la empresa Proveedores de Suministros del Golfo (PSG).