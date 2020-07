Superan madres reto de educación

Reforma

Ciudad de México.- Viven en polos opuestos de la Ciudad, pero enfrentaron el reto más difícil como mamás: la educación en casa.

Desde la Magdalena Contreras, pasando por Las Lomas y hasta Iztapalapa.

Tres madres de familia cuentan la ardua tarea que implicó para ellas y para sus hijos terminar el ciclo escolar desde su hogar.

"Es sin duda el mayor reto al que me he enfrentado como mamá. Yo tengo tres hijos y casi no los dejo usar la tableta. La más grande terminó su curso en línea y tuvo que adaptarse a estar conectada todo el tiempo", asegura Norma Oloarte de la Alcaldía Contreras.

La mujer cuenta el estrés que vivió, en medio de un cambio sin precedentes, que le dificultaba concentrarse por ruidos de sus hermanos o los vecinos.

"Nadie nos preparó para esto, y fue muy difícil enfrentarlo. No tenemos las habilidades pedagógicas para explicarle a los niños lo que no entienden, y como no tienen a lado a la maestra, como cuando van a la escuela, le preguntan a una", comentó Norma.

Al Oriente de la Ciudad, Carla Torres narra su experiencia que no difiere de la de Norma. Ambas son madres solteras.

"Yo tengo dos hijos y los dos llevaron sus cursos escolares en casa, y aparte yo tenía que trabajar en línea, y encima haz el aseo, limpia, haz de comer", segura.

"Lo que yo intenté fue acoplar mis horarios para que cuando yo trabajara, ellos ya hubieran terminado sus clases, pero fue algo realmente complicado. Uno piensa que es muy fácil, con prender la lap top, pero fue todo un proceso para el que nunca nos terminamos de adaptar", dijo Carla, quien vive en uno de los rincones más inseguros del Oriente de la CDMX.

Desde Las Lomas, Nadia dice: "No tenía ni idea del problema que iba a implicar el doble de tiempo y el triple de desgaste, porque hay que tomarle foto a la tarea, y luego si no se ve bien repetir las fotos, los videos. Fue una pesadilla".

Las madres esperan que la experiencia no se repita, sobre todo por el bien de sus hijos y de su aprendizaje.