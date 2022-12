Supervisa AMLO obras del Tren Maya en Quintana Roo

CDMX.- Con la finalidad de supervisar los avances de las obras del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el Parque Jaguar este sábado arribó a Quintana Roo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño fue recibido por la Gobernadora del estado, la morenista Mara Lezama.

"Muy contenta de recibir a nuestro Presidente, @lopezobrador_ en su visita para supervisar los avances del @TrenMayaMX, el Aeropuerto Tulum y el Parque Jaguar. Agradecemos al @GobiernoMX, el hacer de #QuintanaRoo parte primordial en su agenda de trabajo. #UnidosParaTransformar", tuiteó la mandataria.

Antes López Obrador realizó un sobrevuelo sobre esas obras, acompañado del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de la Sedatu, Román Meyer, entre otros funcionarios.

El tabasqueño visitará Cancún, Chetumal y Tulum.

Luego el domingo supervisará el Tren Maya en la Península de Yucatán y el próximo lunes estará en Campeche, donde llevará a cabo reunión de seguridad y la conferencia mañanera.

Ambientalistas han expresado su preocupación por la devastación ecológica en el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Cancún, sobre todo por el daño a cavernas y cenotes.

Durante un recorrido efectuado hace unos días sobre Playa del Carmen, Quintana Roo, expertos y activistas documentaron que sobre las cavernas se han colocado pilotes que, alertaron, delimitan la zona a intervenir.

Apuestan otra vez por viaductos elevados

Aún con las advertencias de ambientalistas sobre el daño ambiental que provocará el Tren Maya en el Tramo 5, que va de Tulum a Cancún, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la solución militar para evitar el piso endeble en la zona de Tulum, será colocar pilotes a 25 metros, donde existe suelo más uniforme.

Un Coronel Ingeniero explicó al Presidente el plan en el marco de su visita a Quintana Roo para supervisar el proyecto.

"Esta maqueta representa la solución al viaducto elevado que se construirá aquí en zona de Tulum y el resultado de ella ha sido porque se estudió la casticidad que tenemos en el subsuelo, que tal vez es un dato que ya conocemos todos que existe, pero encontramos un hallazgo, un hallazgo muy importante que quiero compartir, señor Presidente", inició el militar frente a la maqueta.

"Después de haber realizado 3 mil 600 sondeos encontramos aquí en esta parte la frontera del nivel medio del mar y esa parte de arriba es agua dulce, agua de lluvia, y la parte de abajo es agua de mar, entonces el agua de lluvia es una agua ácida que en combinación con la roca reacciona químicamente y desintegra, entonces cuando llueve el agua penetra al subsuelo y produce estos efectos, toda esta casticidad que tenemos aquí es real.

Indicó que llevó el modelo de los estudios a la computadora, a 3D.

"Esta es la zona de más riesgo de rocas ¿pero qué pasa?, abajo de esta frontera de agua dulce y salada, el terreno es muy consistente, es muy uniforme, prácticamente no hay casticidad ¿cuál fue la decisión? Vámonos a 25 metros. Esta frontera la encontramos a 25 metros de la superficie, se sacaron muestras del terreno y se analizó", expuso el mando castrense.

"Posteriormente construimos un pilote como realmente se va a construir y se determinó que ese pilote tendría que hundirse 12 milímetros bajo una carga servicio de 500 toneladas, es tres veces más que lo va a cargar un pilote normal, en la prueba sólo se hundió 0.7 milímetros, fue una prueba exitosa".

Abundó que llevó esa prueba de carga a la construcción total.

"Pero no pudimos subir el pilote, ni el pilote se deshizo, se deshizo el cabezal a las 2 mil 300 toneladas de carga ya no soportó más el cabezal que teníamos y el pilote se hundió 8 milímetros, encontramos un resultado muy bueno que nos hace decidir que si podemos (...) proponer una estructura de pilotes, es un modelo de 70 metros de longitud y dividirlo en cuatro, la superestructura es de doble vía, pero la aportación principal de esto es mostrar que la frontera esta nos brinda un buen terreno para que los demás consorcios lo consideren en sus estudios", advirtió el militar.

Es decir, que a partir de 25 metros de profundidad es posible cimentar pilotes y colocar sobre ellos estructuras prefabricadas.

¿Y del piso a la estructura que va a sostener las vías, cuánto es?, preguntó el Presidente.

"Son dos metros y medio, del piso a la parte baja de la estructura", respondió el militar.

¿Va a ser como lo imaginamos desde el principio, por un lado que vaya el tren, va a estar viendo la selva y del otro el mar?...

"Así es señor Presidente...".

"Con esto estará en tiempo y forma este tramo, porque también aunque parezca increíble vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya, los mil 554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos, con toda la infraestructura, incluido el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum".

"Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta del Tren Maya, de mil 554 kilómetros, no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo, esto es un orgullo de nuestra ingeniería civil y militar".