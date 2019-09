Suplican ante AMLO por desaparecidos

Valle de Ignacio Allende, Chihuahua, México (28 septiembre 2019).- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido en este Municipio por decenas de familiares de desaparecidos que acusaron que estos 10 meses del nuevo Gobierno ha habido un retroceso en su búsqueda de justicia.



Con lonas, pancartas, fotografías y playeras estampadas con lo rostros de sus familiares desaparecidos desde 2008, cuando comenzó la guerra contra el narco, a la fecha, los ciudadanos, apoyados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHME), esperaron al Mandatario en la entrada del Hospital Rural del IMSS.



Ahí le pidieron que asigne recursos para la búsqueda de más de 2 mil 500 personas tan sólo en Chihuahua y que se cree el mecanismo internacional forense que permita la participación de expertos internacionales en la búsqueda e identificación de los familiares.



López Obrador, sin embargo, le pidió al superdelegado de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, que los pusiera en contacto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.



"Le expusimos el tema y él nada más movió la cabeza y finalmente le dio instrucciones al superdelegado a que nos comunicara con Encinas, Alejandro Encinas. Es un buen hombre, pero está solo en el desierto, no tiene recursos suficientes, tiene mucho trabajo, muchas problemáticas que atender y entonces por más esfuerzos que hagas, nos hemos reunido con él varias veces, pero no hay avance", dijo Gabino Gómez, de la CDHME, quien habló con el Presidente.



El activista también le expuso al Mandatario el caso de los ocho integrantes de la familia Muñoz, padres, hijos y nietos, quienes fueron "levantados" el 19 de junio de 2011, en Anáhuac, Chihuahua, mientras celebraban el Día del Padre.



Tras ocho años de trámites y de suplicar justicia, dijo, enviaron el caso hace un mes a la Fiscalía federal.



"Se crearon muchas expectativas con López Obrador, yo mismo voté por él, pero en este tema concreto siempre ha sido por voluntad y en la práctica nada ha resultado. En este tema en particular es como si estuviéramos retrocediendo a las mismas prácticas de no hacer lo que se requiere para la localización de los miles de desaparecidos", lamentó.

Y piden ejidatarios apoyo por despojos



En el marco de la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador por Chihuahua, los ejidatarios Eduardo Almeida Navarro e Isidro Arballo Ortiz entregaron al equipo del Mandatario una queja en contra de la Alcalde de la capital del Estado, la panista Maru Campos Galván, por supuestamente autorizar la construcción de fraccionamientos en sus propiedades.



Los afectados acusaron el despojo de 11 mil metros cuadrados de sus terrenos en el ejido Labor Terrazas, ubicado sobre la Avenida Teófilo Borunda.



Denunciaron ante la Fiscalía del Estado a Enrique Terrazas y Miguel Fernández, quienes dirigen las empresas constructoras Ruba y Brassa, respectivamente, por construir sus fraccionamientos en terrenos privados.



Fermín Ordóñez, representante legal de los afectados, indicó a REFORMA que la denuncia con número único 19-2019-0018767, que al momento de la construcción de vialidades y obras de agua potable por parte de esas inmobiliarias no contaban con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.



No obstante, reprochó, el Municipio de Chihuahua y el Cabildo autorizaron los proyectos de construcción a las empresas Ruba y Brassa para construir los fraccionamientos "Boreal" y "Monteverde".



"Quienes están detrás de esto es el Gobernador Javier Corral y la Alcaldesa Campos Galván, son omisos, permiten el despojo, y lo permiten porque esas empresas son fuertes financiadoras del PAN, Terrazas y Fernández y sus empresas, son las más fuertes financiadoras de sus campañas", dijo en entrevista el representante legal.



Indicó que el Presidente López Obrador ya sabe del tema y le fueron entregadas las denuncias por esos hechos a través de su Ayudantía.



"La afectación sigue, nos seguimos peleando en los tribunales, interpusimos una denuncia por despojo, y eso representa la restitución del terreno 72 horas después de interponerla cuando se presentan todas las pruebas de la posesión de la propiedad, pero la denuncia se ha ignorado", afirmó el abogado.



Indicó que un 60 por ciento de las viviendas de los fraccionamientos ya fueron vendidos, sin que exista un llamado de la autoridad a las constructoras para frenar las obras.