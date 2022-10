Suplican venezolanos que los dejen cruzar de Juárez a EU

Chiapas, México.- Una multitud de venezolanos ondeó su bandera en los límites de México con Estados Unidos y, también, suplicó a las autoridades de ese país que les permitan ingresar para solicitar asilo.

Desde la mañana de este martes, los migrantes que pernoctaron en el exterior del Centro de Atención Integral al Migrante (CAIM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dirigieron a unos 200 metros de las instalaciones provisionales de la Patrulla Fronteriza de El paso, en Texas, desde donde sus agentes vigilan que nadie entre a Estados Unidos.

"Queremos trabajar", gritaron al unísono los venezolanos.

Al mismo tiempo, unos menores de edad cruzaron las aguas del río Bravo y se acercaron con banderas de Venezuela al área norteamericana, lo que provocó que agentes de la Patrulla Fronteriza los alejara.

Los oficiales bajaron hacia donde se encontraban los migrantes y éstos corrieron asustados hacia México.

Otro grupo que llevaba una bandera de Venezuela se entregó a la corporación norteamericana y uno de los oficiales depositó el símbolo patrio en un contenedor.

Esto provocó el enojo de los sudamericanos que se encontraban en el bordo mexicano, por consider que fue un insulto.

Para cruzar el río, los migrantes deben hacerlo por agua negra y maloliente que fluye actualmente ese tramo del Bravo.

En diferentes momentos, más migrantes optaron por entregarse para iniciar su proceso de asilo.

Reitera EU que venezolanos no pueden ingresar Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos ha reiterado que devolverá a México a los venezolanos que crucen la frontera.

"Aquellos venezolanos que vengan a la frontera con Estados Unidos serán regresados a México. No se les permitirá ingresar", advirtió el Gobierno norteamericano.

"Ya está funcionando un nuevo proceso que les permite hacer una solicitud por internet para viajar por avión a los Estados Unidos desde donde se encuentran. Esa es la única manera de entrar".

"Sigan el nuevo proceso. No vengan a la frontera con Estados Unidos. Serán regresados a México. Y si entran de manera irregular a los Estados Unidos, a México o a Panamá, no podrán participar en este nuevo programa libre de peligro. No se arriesguen. No se lancen al peligroso viaje, nada más para que los envíen de regreso", se agregó.

Pidió quedarse donde están y conservar su pasaporte en buen estado, y visitar la página uscis.gov/es/venezuela para obtener más información sobre cómo pueden entrar de manera legal a los Estados Unidos mediante este nuevo programa.

Los venezolanos que se entregan a la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, son trasladados a un centro de detención, de donde son devueltos a México en un par de días por un puente internacional, a través del Instituto Nacional de Migración.