Surge inconformidad en Morena por freno a jornada laboral

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para postergar la reforma sobre 40 horas de trabajo a la semana desató la inconformidad en la bancada de Morena y reclamos al coordinador, Ignacio Mier, por no imponer el voto ponderado para lograr su aprobación.

La Jucopo acordó este martes crear una comisión de trabajo sobre la reducción de las horas laborales, con lo que se descarta la discusión de la reforma al artículo 123 de la Constitución en el actual periodo ordinario de sesiones.

Al conocer dicho acuerdo, la diputada Susana Prieto salió a hablar con un grupo de inconformes que cerraron avenida Eduardo Molina, para exigir la reforma de las 40 horas laborales.

Acompañada de las diputada Cecilia Márquez y Marisol García, la diputada de Morena culpó a Mier y a los vicecoordinadores Leonel Godoy y Aleida Alavez, de aceptar que la reforma se posponga y de crear una nueva comisión para valorar modificaciones.

Recordó que la Comisión de Puntos Constitucionales resolvió que ya no podían hacerse cambios al dictamen aprobado, que reconoce el derecho de los trabajadores a tener dos días de descanso a la semana, lo que generaría una jornada laboral de 40 horas a la semana.

"No tengo poder en la Jucopo, el coordinador es Ignacio Mier. Morena tiene voto ponderado, lo que está pasando no debió pasar, no es posible que Morena se ponga como el impulsor de la iniciativa y ahorita vuelvan a decir que se nombra una comisión de trabajo", denunció la diputada ante los manifestantes, que le exigían que no hubiera simulación.

Dijo que la Jucopo es presidida por el panista Jorge Romero, pero admitió que, si había un acuerdo de todos los grupos, es porque Morena accedió a postergar la reforma.

"Ya no sé qué es lo que quieren", dijo.

"Es evidente que si esto está publicado (el acuerdo para crear una comisión) fue por acuerdo de todos los partidos políticos y Morena no utilizó el voto ponderado para oponerse a esto", reclamó.

Prieto intercambió reclamos con los manifestantes, que le exigían que hiciera algo para que se aprobara la reforma.

Respondió que el acuerdo en la Jucopo se votaba "lejos" del resto de los legisladores.

"Solo tenemos a Aleida Alavez, que es la vicecoordinadora, a Leonel Godoy y a Nacho Mier.

"Si ellos tres no hacen valer la voluntad del pueblo y no hacen valer lo que dijo la Comisión de Puntos Constitucionales al interior de la Jucopo, no podemos hacer nada".

La gente le gritaba a la diputada que hiciera algo.

"No puedo, no puedo, güey, dime qué hacer, enséñame, dame clases. Eso lo tiene que decidir la Jucopo", respondió.

Los inconformes exigieron que Ignacio Mier saliera y les respondiera por qué no se aprobará la reforma.

La diputada Prieto indicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque la reforma se discutiera en el periodo de sesiones de febrero a abril del 2024, pero advirtió que ni siquiera había acuerdo de que ello pudiera cumplirse.