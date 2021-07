Surge nuevo tratamiento contra covid-19

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) y el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (SEPB), emitieron una opinión técnica favorable y unánime en torno a la combinación de los medicamentos Bamlanivimab/Etesevimab, presentada por Eli Lilly y Compañía S.A. de C.V., para el uso de emergencia de este tratamiento en la enfermedad leve o moderada por covid-19.

No obstante, aclararon que esta recomendación no representa todavía una autorización para uso o comercialización, debido a que será la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la que otorgue o no la autorización.

“El comité y subcomité son órganos auxiliares de consulta y son parte de esta comisión. Emiten opiniones no vinculantes sobre medicamentos y demás insumos para la salud, por lo que este paso no representa todavía una autorización para uso o comercialización”, se lee en un breve comunicado.