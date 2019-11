Surgen nuevos grupos delictivos en NL: Fasci

Nuevo León.- En Nuevo León están surgiendo nuevos grupos delictivos que no tienen nada que ver con los cárteles de la droga tradicionales, aseguró el secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci.

Al opinar sobre la racha violenta que se registró entre el viernes y la mañana de este martes con saldo de 15 personas asesinadas, el funcionario estatal indicó que todos esos hechos estuvieron relacionados con dos temas: el alcohol y las drogas.

Indicó que los temas relacionados con el narcotráfico no son precisamente una disputa entre cárteles.

“Hay también grupos que no pertenecen a un cártel, pero están formándose”, aseguró Fasci Zuazua.

Comentó que no son parte de los grupos criminales tradicionales, sin embargo no reveló sus nombres para no darles publicidad.

Dijo que la situación de la violencia generada por las drogas y el alcohol es preocupante.

Este martes, en la colonia Paso del Águila, en Monterrey fueron localizadas siete bolsas con restos humanos. La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que pertenecen a dos hombres y una mujer.

Por la tarde se encontró otra bolsa también en Monterrey en la colonia Bella Vista cerca de la iglesia Santa María Goretti.

La bolsa estaba debajo de una camioneta muy cerca del sitio en donde a diario hay vigilancia por la presencia de migrantes en el comedor que se localiza en esa zona.

Con información de Vanguardia