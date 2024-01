Surte Megafarmacia 12.8% de peticiones

/ Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Birmex

Ciudad de México.- En las primeras dos semanas de su puesta en operación, la Megafarmacia del Bienestar surtió el 12.81 por ciento de recetas a pacientes, informó el Gobierno federal.

Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Birmex, dijo que se registraron 523 peticiones de medicamentos del 29 de diciembre al 12 de enero, pero solo se atendieron 67 solicitudes.

Explicó que, en 14 días se dio seguimiento a 587 folios, pero de ellos se descartó a 64 porque probablemente la persona que llamó a la Megafarmacia, lo hizo dos o más veces y ya contaba con una clave de asignación.

"Aquí están los números de folios atendidos por instituciones, y lo que pueden ustedes ver es que cómo varió de 587 a 523, ¿qué significa? Significa que realmente estamos atendiendo 523 folios.

"De esos 523 folios tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta; tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas", detalló en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el militar no precisó el número de piezas por cada folio que representa una solicitud de receta, con lo que podría saberse el total de medicinas surtidas.

En una tabla, expuso que 274 folios fueron registrados a través del IMSS-Bienestar, 140 con el IMSS y 109 en el ISSSTE.

El funcionario reprochó la falta de información proporcionada en las solicitudes, así como llamadas "mal intencionadas" de las 12 mil 541 que se realizaron en las primeras dos semanas y reiteró que sin una CURP y un folio de receta no es posible atender las solicitudes.

"De esas 12 mil 541 (llamadas), 6 mil 507 corresponden a llamadas sin interacción, es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada", indicó.

"Tenemos 4 mil 69 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta, significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender; hay 126 llamadas mal intencionadas, pues imagínense ustedes los motivos", reprobó.

Agregó que se atendieron mil 252 llamadas de personas que solicitaron información del servicio.

Presumió que la Megafarmacia cuenta con mil 190 tipos de medicinas que sirven para curar todas las enfermedades.

De esos fármacos se cuentan con 2 millones 465 mil 975 piezas, cuyo valor se estima en 119 millones 81 mil 248 pesos.

Achacan desabasto de medicinas a 'errores' de estados

Zoé Robledo, director general del IMSS, atribuyó el desabasto de medicamentos a errores de los estados que no organizan de manera correcta la cantidad necesaria para su adquisición.

"La causa principal de la falta de medicamentos en los estados consiste en errores en la programación de la demanda remitida al Gobierno federal para su compra", se leía en su presentación en la conferencia matutina del presidente.

De acuerdo con la lámina, los estados solicitaron un 15 por ciento menos de las claves utilizadas en las unidades médicas, y un 266 por ciento menos de la cantidad necesaria para la atención de la población usuaria.

"Sobre este tema del abasto de medicamentos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Se tienen que tener, se compraron todas las piezas, todas la claves, ahora tenemos que tener todos los volúmenes, y es en lo que tenemos que concentrarnos en lo que sigue.

"En ese sentido, la llegada de IMSS-B, cambia por completo el sistema como antes, no solo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos", señaló el director del IMSS.