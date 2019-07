Suspende juez captura contra Deschamps

Ciudad de México.- Un juez federal del Estado de México suspendió en forma indefinida cualquier orden de aprehensión o presentación que las autoridades judiciales o ministeriales hayan librado en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

El Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, Raúl García Camacho, concedió la suspensión definitiva al ex senador del Partido Revolucionario Institucional, en una demanda de amparo que promovió desde el pasado 11 de julio, según los listados judiciales.

Esta suspensión sólo puede congelar una eventual orden de captura si el delito que le imputan a Romero Deschamps no contempla la prisión preventiva oficiosa; en caso contrario, la medida de protección concedida por el juez no podrá evitar una posible detención.

El juez García Camacho publicó el acuerdo de la suspensión, sin embargo, no aclara si la otorga porque efectivamente le informaron que existe una orden de aprehensión contra el dirigente o porque alguna de las autoridades no respondieron la demanda de amparo.

De hecho, el 31 de enero pasado el dirigente gremial ya había obtenido una suspensión definitiva contra cualquier posible mandato de captura porque en aquella ocasión la oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no respondió al juez de amparo si existía o no una aprehensión.

En estos casos, conforme a la Ley de Amparo, se da por cierto la existencia del acto reclamado, aunque sólo se trate de la omisión de respuesta de una autoridad.

REFORMA publicó este martes que la Fiscalía General de la República tiene dos investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Romero Deschamps, derivado de igual número de querellas presentadas contra él y su familia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.