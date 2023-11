Suspende PJ diálogo con Segob; ahora se rajan, dice AMLO

Tijuana, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial (PJ) suspendió el diálogo con la Secretaría de Gobernación pues se están "echando para atrás" para destinar fideicomisos a damnificados de 'Otis' en Acapulco.

"Pues es muy lamentable que estas cosas sucedan porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados y ahora están cambiando, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas, pero a ver si la Secretaria de Gobernación nos dice qué hay porque incluso no sólo fue la presidenta de la Corte. Hay un acuerdo del Congreso y firman hasta representantes del PAN y ahora se rajan, de echan para atrás", expuso en conferencia mañanera desde Tijuana, Baja California.

"Ya no es uno (amparo) no sé cuántos amparos y la señora ya no se pronuncia, mejor que nos diga: cambió de parecer, la presionaron, o ¿por qué no va cumplir? De todas maneras le digo a la gente de Acapulco que no va faltar nada".

Por su lado, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, refirió que esperarán a que se resuelvan los amparos.

"Se tuvo un encuentro con la Ministra Presidenta, derivado de esta acción de inconstitucionalidad habría que esperar (...) hasta que no se resuelva por la Corte", mencionó.

"Son los propios jueces y magistrados quienes están promoviendo los amparos y dando suspensiones, hay tres suspensiones (de amparo) y una acción de inconstitucionalidad".

"En el segundo amparo, la jueza pertenece a la asociación (demandante), entonces (habría) conflicto de interés".

La funcionaria reiteró que la extinción de fideicomisos por 15 mil millones de pesos no afectarán a los trabajadores del PJ.

"No hay ninguna afectación a los derechos de los trabajadores. Los recursos (a los trabajadores) vienen del presupuesto de la federación. No debería haber este tipo de suspensiones, no sólo porque hay conflicto de interés, sino porque no hay ningún derecho afectado", sostuvo.

Ayer, el Mandatario también insistió en que el Poder Judicial realiza "una jugarreta de mal gusto", por manejar un doble discurso sobre su eventual colaboración para un fondo de ayuda para Acapulco.