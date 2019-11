Suspende PJCDMX a 2 jueces del caso de Abril

Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, ambos involucrados en la reclasificación del delito de intento de feminicidio a violencia familiar del ex esposo de Abril Pérez, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre.

En un posicionamiento, firmado por el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura capitalino, Rafael Guerra Álvarez, se detalla que la suspensión de ambos jueces tiene como objetivo no entorpecer la investigación que el Consejo lleva a cabo sobre las decisiones previas al feminicidio de Abril.

Esta decisión, informó el Poder Judicial capitalino, es independiente a la queja que la Procuraduría afirmó que interpondría contra los dos jueces y otro magistrado.

El ex esposo de Abril, Juan Carlos García, a quien los allegados de ella señalan como el autor intelectual del feminicidio, intentó asesinarla con un bate el 4 de enero de este año.

El Ministerio Público logró vincular a proceso a Juan Carlos García, ex CEO de Amazon y Elektra, con prisión preventiva oficiosa, sin embargo, el Juez Mosco González reclasificó el delito a violencia familiar.

Luego, el pasado 3 de noviembre, el Magistrado Héctor Jiménez López ordenó la revisión de medidas cautelares, por lo que el Juez Carlos Trujillo, el 8 de noviembre, dejó en libertad a Juan Carlos para que siguiera su proceso sólo con la medida cautelar de firma periódica.

El 25 de noviembre, Abril iba con sus dos hijos en un vehículo sobre Río Churubusco, en la Colonia el Carmen, Alcaldía Coyoacán, cuando le dispararon dos veces en la cabeza y, aunque la llevaron a un hospital, falleció.