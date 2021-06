Suspende Twitter al periódico Regeneración

Ciudad de México.- La cuenta de Regeneración, medio de difusión del partido Morena, fue suspendida por Twitter.

Desde anoche, la cuenta aparece con la leyenda "Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter".

Ante esto, algunos morenistas como Javier Hidalgo denunciaron censura al medio oficial del partido en el poder.

"Lamentable la censura por parte de @TwitterMexico a @regeneracionMx, que es una cuenta de difusión de Morena. ¡No a la censura! #TwitterEsPanista. Urge legislar en defensa de los usuarios de servicios digitales", tuiteó Hidalgo.

Cabe destacar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no acepta la censura en redes sociales y menos de particulares que no representan a los ciudadanos.

"Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura", señaló en febrero de este año.

"Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes, de las plataformas estas famosas, cuando silenciaron al Presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser. ¿Cómo se erigen en los grandes censores, jueces?".