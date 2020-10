Suspenden comparecencia de López-Gatell entre protestas

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Navarro, suspendió la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la intervención del titular de Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, al "no haber garantías de respeto y civilidad" tras los reclamos de legisladores.

En su intervención, el funcionario de Salud dijo que una minoría pretendía dar ahora lecciones de honestidad pese a que gobernaron en el País por los últimos 30 años, y pidió a legisladores opositores revisar los documentos, la evidencia y las conferencias vespertinas ante sus planteamientos.

"No pierdo la esperanza de que los que han venido aquí a plantear de manera expresiva estas perspectivas, pruebas, pruebas, pruebas, el cubrebocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a quedarse en casa, que por qué no usamos la fuerza pública.

"No perdemos la esperanza de que vean los documentos, de que vean la evidencia, de que vean las conferencias vespertinas, para eso fueron hechas, 220, conferencias que hemos tenido, se pueden ver, pueden hacerlo en pausas para que no sea tan tedioso", señaló López-Gatell.

López-Gatell lanzó a los senadores de Oposición que no se mantuvieran en el "reducto de la minoría" y ser parte de la solución, incluso, les reclamó que se "sustraigan de la realidad" y las curules vacías durante la comparecencia.

"Les invitamos nuevamente con todo respeto a que se integren, que esta disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría, de la autorrepresentación de su papel minoritario en la conciencia pública, les invitamos a ser parte de la solución.

"Lamento que se sustraigan una y otra vez de la realidad, veo curules vacías nuevamente como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro Alcocer, pero no perderemos la esperanza, veo que la senadora Márquez se apresta a retirarse, ¿se llevará las lonas? No lo sé, pero bueno regresemos al diálogo con el País", dijo en su útima intervención antes de que se suspendiera la sesión.

El subsecretario López-Gatell se desentendió de los cuestionamientos que por el mal manejo de una "pandemia color de rosa" formularon senadoras de Oposición durante la comparecencia del funcionario.

"Tomen nota de lo que se ha hecho", reviró el funcionario mientras señalaba unos indicadores en unas gráficas.

"No vayamos a un punto cero donde, parece ser, se ha estancado la visión de algunos", dijo. "Las pequeñas expresiones minoristas siguen confundiendo y entorpeciendo la acción de respuestas coordinadas".

En su defensa, con un registro de 817 mil contagios y más de 83 mil fallecidos, el funcionario recordó que el Gobierno lopezobradorista tomó el sistema de salud con 400 hospitales abandonados y, a pesar de esa circunstancia, el Gobierno respondió ante una pandemia.

"Hemos tenido 11 semanas con una disminución de transmisión del acontecer epidemiológico", alegó.

Tras la segunda intervención del subsecretario, las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Martha Márquez desplegaron sendas pancartas con caricaturas en las que López-Gatell aparece rodeado por decenas de calaveras.

Incluso, Márquez se colocó detrás del funcionario con un par de cartulinas que rezaban "Exceso de ineptitud. Exceso se soberbia"

"Usted no es bienvenido, usted quería quedar bien con el Presidente de la República. No se lleve la mano al corazón", lo recibió la panista Lilly Téllez.

"Usted y su trabajo de baratija se han pagado con la muerte de seres humanos. ¿Por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complot, no es por comer gansitos, no es por la Conquista".

López-Gatell abría los ojos con cara de sorpresa.

"Su cara de sorpresa y las carcajadas de (la senadora morenista) Malú Micher se sientan sobre más de ochenta mil muertes", sostuvo. "Levante más las cejas a ver si así lo entiende".

"Usted decidió no hacer pruebas, se obsesionó con una curva que nunca bajó y como broche de oro, el 73 por ciento de los intubados se mueren", machacó. Téllez terminó por entregarle un bastón para representar un palo de ciego.

Por Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Delgadillo le llamó "criminal" y le preguntó cuándo iba a renunciar, como primer responsable, por los 83 mil muertos a causa del Covid-19.

"Subsecretario, si algo podemos afirmar hoy es que el manejo de la pandemia en nuestro País ha sido un verdadero desastre. Ha estado lleno de omisiones, de negligencias y de errores. Ojalá eso se quedara ahí, pero no, estamos hablando de vidas, estamos hablando de miles de personas que perdieron todo lo que tenían, incluyendo a un ser querido", planteó la legisladora.

"Desde el inicio de la pandemia, estaba claro que las cosas no iban por buen camino. Por eso, el 16 de marzo, hace casi 7 meses, pedí públicamente su renuncia como subsecretario de Salud y responsable, de la contingencia del coronavirus en México", recordó.

Por el PAN, Martha Márquez le dijo a López-Gatell que su cargo lo estaba desempeñando "como un niño de primaria". Además, lo acusó de hacerse promoción personal y de haber violando la Constitución por tomar él las decisiones y no el Consejo de Salubridad General.

"Si no respeta la Constitución, mucho menos respeta a los mexicanos. Usted la transmite a los mexicanos un mensaje muertes: hay mas contagios, hay más muertes. Si siguen dando conferencias a las siete voy a presentar una denuncia persona en su contra", advirtió.

La legisladora hidrocálida responsabilizó tanto a López-Gatell como el titular de la Cofepris, José Ángel Novelo, del robo de 37 mil medicamentos oncológicos para niños.

"Ustedes se robaron los medicamentos. Usted es un pan de Dios pero usted es el culpable, le dijo a Novelo. Usted sería un gran presidente de Morena", ironizó.

Cuando la senadora regresaba a su lugar, el subsecretario le aplaudió mientras inclinaba la cabeza.

Por el PRI, Nuvia Mayorga le echó en cara al subsecretario haber desestimado el uso de cubrebocas en una "pandemia color de rosa" y haber incurrido en "numerosas contradicciones y desatinos".