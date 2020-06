Suspenden discusión sobre candado a genéricos

Óscar Mireles/ Reforma

Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Economía, Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron suspender la sesión donde se discutiría un candado que beneficiaría a las farmacéuticas para preservar sus patentes, impulsado por Morena.

"Las condiciones no están para dictaminar, es un tema que nos está pidiendo Morena, tiempo para procesar su posicionamiento, no quiero entrar en dimes y diretes, no es mi papel", señaló el presidente de la Comisión de Economía, el panista Gustavo Madero.

De acuerdo con el senador Damián Zepeda -involucrado en la elaboración de los dictámenes- la bancada mayoritaria favorecería a las grandes farmacéuticas al incorporar un candado que da una garantía de preservación de sus patentes de entre tres y ocho años más.

La Ley de Protección a la Innovación Industrial es una de las cinco leyes que serán revisadas el lunes durante un periodo extraordinario de sesiones con miras a la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio.