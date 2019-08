Suspenden entrega de acta Robles-Meade

Ciudad de México.- Un juzgado de amparo suspendió por tiempo indefinido la orden del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que obligaba a Rosario Robles entregar el acta de entrega-recepción que suscribió en la Secretaría de Desarrollo Social, al ser relevada por José Antonio Meade.

En la audiencia de vinculación a proceso, Delgadillo le requirió a Robles entregar a la FGR una copia auténtica, certificada o notariada del documento para que el Ministerio Público determinara si iniciaba una investigación contra Meade por las mismas omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol la suspensión definitiva contra la entrega del acta a la que el juez se refirió como una "joya".

"Se concede la suspensión definitiva a María del Rosario Robles Berlanga para el efecto de que no sea obligada a entregar a la agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribeña, en carácter de titular saliente y entrante, de la Sedesol a nivel federal", dice la resolución de Vargas Alarcón.

"La suspensión concedida no paraliza el procedimiento penal que se instruye a la quejosa, ni obstruye en la actividad investigadora que tiene el Ministerio Público; asimismo, no tiene el alcance de impedir que el representante social pueda, por sus propios medios, obtener el documento aludido, pues, se reitera, esta suspensión no obstaculiza la facultad constitucional de investigación".

El requerimiento de dicho documento surgió en la audiencia de vinculación a proceso de Robles, el 13 de agosto pasado, cuando su defensa dijo que ella había informado a Meade de las observaciones solventadas y por solventar de los presuntos desvíos ante la Auditoría Superior de la Federación.

Detallaron que ese informe fue parte del acta de entrega- recepción del 26 de agosto de 2015, en su anexo 21, páginas 630 a 633.

En ese momento de la audiencia, la Fiscalía General de la República solicitó al juez Delgadillo permitirles iniciar una investigación contra Robles por la obtención ilícita del acta, argumentando que la ex funcionaria no debía tener en sus manos documentos oficiales.

Delgadillo dejó a la FGR la decisión de iniciar esa indagatoria y le dio un plazo de tres días para entregar el acta en cuestión, mediante mecanismos que dieran la certeza jurídica a esa dependencia.

"Este dato de prueba es una joya, tiene como fecha límite el 16 de agosto para presentar un documento lícito o copia certificada de acta de entrega-recepción a José Antonio Meade y el Ministerio Público debe valorar si presenta los señalamientos a Meade que hay en contra de Rosario Robles", decretó el juez en esa audiencia, en un resolutivo que ahora estará suspendido durante el tiempo en que se resuelva el amparo de Robles, es decir, varios meses.