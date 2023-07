Taboada será candidato del Frente en CDMX, dice Presidente

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ahora que el Alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, será el candidato de la Oposición a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Durante su mañanera, López Obrador dijo que los opositores llegaron a ese acuerdo al mismo tiempo que pactaron que Xóchitl Gálvez sea quien vaya por la Presidencia.

"Es que son muy obvios, ya lo dije, predecibles. ¿Cuál es Taboada, el de Benito Juárez? Ese es (el bueno), sí ese, porque también estaba el de Miguel Hidalgo, pero no", soltó AMLO.

"Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xóchitl, como originalmente estaban pensando en Xóchitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas pero así es la vida política y la democracia".

El Mandatario federal dijo que en la Alcaldía Benito Juárez es donde más votos obtiene el PAN y afirmó que aunque se vea corrupción, como la de la transa inmobiliaria, se sigue votando por el blanquiazul.

"Ese señor Taboada fue el que obtuvo más votos, es de los que obtuvo más votos en la pasada elección, en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoyan a los candidatos de la derecha, la Colonia del Valle, hay sitios, hay lugares en el País y también en el mundo, en donde son de derecha o son de izquierda, es muy difícil que un candidato de izquierda, incluso moderado y con buena fama pública gane en Benito Juárez si no es del PAN", se quejó López Obrador.

"Ya les platiqué una vez que pesamos que íbamos a ganar Benito Juárez porque teníamos un candidato idóneo, lo mejor, nacido en la Del Valle, en la delegación Benito Juárez, católico, además de ser un hombre con valores morales, un católico practicante, de los de ir a misa los domingos, maestro, abogado, también la profesión cuenta mucho, fue procurador cuando yo fui Jefe de Gobierno, el maestro Bernardo Bátiz, honesto, inteligente, no había otro mejor, dijimos ahora sí, de repente postula el PAN, pues no me pregunten a quién, no me aprendí su nombre, yo creo que nadie se acuerda, una persona, creo que un comerciante, y ganó, le ganó al maestro Bátiz, entonces pues ahí no está fácil".

"Porque aunque estén viendo actos de corrupción que han habido, como esto de los fraudes inmobiliarios, no, no, son más panistas ahí, en la Del Valle, que en las Lomas y desde luego los que viven en las Lomas tienen más ingresos, en las Lomas viven los más ricos de México, pero no todos son conservadores, así es la democracia", remató.