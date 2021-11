'¿También me culpan del CIDE a mi?'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay quienes buscan culparlo por el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En conferencia desde Oaxaca, el Mandatario federal afirmó que el CIDE se ha derechizado.

"¿Y me echan la culpa a mí? Porque a lo mejor también me culpan de eso", dijo.

Estudiantes y académicos del CIDE han acusado a José Antonio Romero Tellaeche, director interino del instituto, de hostigamiento laboral.

- ¿Entonces el CIDE también se derechizó, como la UNAM?, cuestionó REFORMA.

- "Sí, sí, también, aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, además, es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México", dijo.

"Entonces es la intelectualidad, un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio cómplice".

- Ante estas protestas no tendría que abrirse otro proceso?

- "Pues hay que ver quiénes están ahí, porque a lo mejor es de los grupos de (Enrique) Krauze y de (Héctor) Aguilar Camín, que acaparaban todo y están metidos en todos lados y esos son los que están inconformes".

Señaló que su Gobierno busca que se acaben los cacigazgos en la academia porque existe corrupción.

"Todos estos grupos que están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público".

El tabasqueño aprovechó para defender a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

"La directora del Conacyt es una mujer honesta, íntegra, no es como Krauze ni como Aguilar Camín ni, con todo respeto, como la mayoría de los escritores del REFORMA. No, Maria Elena es una mujer honesta, íntegra, no es neoliberal, no es correcta, la mayoría de estos intelectuales o académicos".

"Ya ve lo que sacó la señora (Denise) Dresser, de que se había dado un golpe de Estado en México y es como la estrella de la academia. Es que está muy bien ahora la polémica, porque está ventilándose todo lo que sucedía, antes no se podía tocar a los intocables, ahora no".

López Obrador señaló que el CIDE fue creado para formar economistas o técnicos que ayudaran a la función pública, pero la situación cambió con los últimos directores.