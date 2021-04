'Tampoco van a gustar sustitutos en Guerrero y Michoacán'

Héctor García/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán tampoco les gustarán a los organismos electorales, porque su propósito es que no haya democracia.

"Ahora, tú me preguntas, a ver, ¿y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán y en Guerrero? Pues no les van a gustar tampoco. Porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación.

"Entonces ayer lo que planteé es que no se debe caer en la provocación, hay que evadir el acoso y hay que seguir luchando, no rendirse, estoy seguro que la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas cosas", señaló en conferencia matutina.

Cuestionado sobre si presentará una reforma que modifique las leyes que sancionan a candidatos con la cancelación de sus registros, como en el caso de Salgado y Morón, el Mandatario federal dijo que sí es necesaria, para que los aspirantes no queden en indefensión y hasta pueda intervenir la Corte.

"Sí (es necesaria), sí, voy (a presentarla), porque se quedan en estado de indefensión. Es una violación constitucional, una violación a sus derechos, y podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro que les darían la razón, pero, ¿cuánto lleva ese trámite? Un año y ni siquiera es vinculatorio.

"Entonces, sí tiene que revisarse, y si es un asunto constitucional, que intervenga hasta la Corte y el derecho de amparo, por qué aquí no procede", afirmó.