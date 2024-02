Teje el oficialismo su 'mayoría' al Congreso

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las dirigencias de Morena, PT y PVEM, buscan hacerse de "mayoría" en el Congreso, y para ello diseñaron una estrategia distrito por distrito.

Mediante este plan, en cuyo diseño participó Jorge Emilio González, el polémico líder del PVEM, la coalición del oficialismo aspira a conseguir el mayor número de escaños y curules para hacer modificaciones constitucionales.

"Acabamos de concluir, estamos aquí reunidos, la dirigencia del PT, la dirigencia del Partido Verde, concluimos ya nuestro convenio", dijo Mario Delgado.

La estrategia al Senado es ir en coalición en 20 estados y en 12 cada partido por su cuenta; mientras que para la Cámara de Diputados es ir aliados en 260 distritos y solos en 40.

El acuerdo se logró de última hora, dijo Delgado a media semana, no por disputas internas sino por cálculo político y de geografía electoral.

Uno de estos acuerdos, por ejemplo, es que el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado en EU de lavado de dinero y fraude fiscal, y señalado por AMLO como parte del fraude en su contra en 2006, vaya solo por el PVEM como candidato al Senado.

"Estamos analizando distrito por distrito, un trabajo muy profesional. No estamos tomando decisiones a partir de personas, sino lo que más le conviene a la coalición", manifestó Delgado.

La coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) publicó la lista de los 300 candidatos que irán por una diputación federal de mayoría relativa en las próximas elecciones.

En la lista, con la que buscan "mayoría" en San Lázaro, destacan nombres como el operador de Adán Augusto López y ex Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien va por el distrito 1 de Michoacán.

También figuran el senador César Cravioto, quien va por el distrito 1 de la CDMX, con cabecera en Gustavo A. Madero; así como la ex diputada y actual funcionaria de la SEP, Dolores Padierna, quien competirá por el distrito 4 de la CDMX, en Iztapalapa, ambos por Morena.

Otros personajes en las listas son la ex Alcaldesa de Escobedo, ex candidata al Gobierno de NL y ex titular del secretariado ejecutivo del SNSP, Clara Luz Flores, quien aparece en el distrito 3 de Nuevo León, con cabecera en General Escobedo, bajo las siglas del PT.

También están el alcalde morenista de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis, quien va por el distrito 10 del Edomex con cabecera en el mismo municipio; y el ex priista Roberto Albores Gleason, hijo del ex Gobernador Roberto Albores Guillén, apuntado para el distrito 8 de Chiapas, por el PT.

Además, están el diputado Juan Ángel Bautista Bravo para el distrito 31 del Edomex en Ciudad Nezahualcóyotl, e Ignacio Mier Bañuelos, hijo del actual coordinador de Morena en Diputados, para el distrito 8 de Puebla, con cabecera en Ciudad Serdán.

Todavía hay 31 candidaturas pendientes. Por ejemplo, el distrito 1 de Aguascalientes, en Jesús María; el distrito 7 de Chiapas, en Tonalá; el distrito 19 de la CDMX, en Coyoacán; el distrito 9 de Guanajuato, en Irapuato, y el distrito 2 de Guerrero, en Acapulco.

Aunque estas 31 posiciones aparecen como "pendientes" en la lista difundida por Morena, ya se definió qué partidos serán propietarios de las mismas: el Verde tendrá 17, Morena 12 y PT 2.