Teme venganza familia de jugador asesinado

El presunto autor material del asesinato de Zeferino Domínguez, quien era jugador de fútbol americano de los Bucaneros de Satélite, en Naucalpan, ahora es buscado por autoridades para volver a ser aprehendido, tras no acatar el arraigo domiciliario que le fue concedido en julio de 2022.

En diciembre de 2017, Erick, uno de los implicados, había sido aprehendido junto con otros dos sujetos por el secuestro y homicidio de Zeferino, de 19 años.

Desde entonces, los tres habían permanecido encarcelados mientras esperaban recibir una sentencia.

Posteriormente, los abogados de los inculpados alegaron una jurisprudencia que publicó el 13 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que fueran cambiadas las medidas cautelares.

El documento se basó en el caso de un detenido por privación de la libertad con la intención de robo, quien no había recibido sentencia durante dos años, razón por la que jueces aceptaron el cambio de las medidas cautelares.

Con ello, un juez decidió modificarlas para los tres implicados en el homicidio de Zeferino, las cuales se hicieron válidas desde julio.

Escapan de arresto domiciliario

Sin embargo, el 21 de noviembre autoridades federales monitorearon la ubicación del brazalete que le había sido colocado a Erick y se percataron que no estaba en el domicilio donde llevaba el arresto.

Al lugar, ubicado en Melchor Ocampo, en el Edomex, acudieron policías ministeriales, quienes se entrevistaron con la mamá del imputado, quien narró que su hijo le escribió que habían ido por él elementos de la Guardia Nacional.

Siguieron rastreando el brazalete, el cual indicaba que estaba a unas cuadras del domicilio, pero no lograron localizarlo, por lo que continúan la búsqueda.

El papá de la víctima, Zeferino Domínguez Estrada, cuestionó que el juez haya concedido el arresto domiciliario a los tres imputados.

También recordó que había interpuesto un amparo para que el juzgador estableciera una audiencia para dar sentencia a los encarcelados.

"¿Las víctimas dónde quedamos?, están viendo mucho por los supuestos derechos humanos de los acusados. Ahorita yo estoy en un estado de vulnerabilidad, como no tienes idea, con un temor de que de un momento a otro estas personas puedan tomar un acto de venganza en contra mía.

"Con la fuga de este cuate, que es el autor material del secuestro y homicidio de mi hijo, no se me hace justo que esta persona no cumpla con lo que deba de cumplir de manera legal", subrayó Domínguez Estrada