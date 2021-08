Tenemos que correr riesgos, dice AMLO sobre vuelta a clases

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se deben "correr ciertos riesgos" en el regreso a clases presenciales, aunque su Gobierno estará pendiente que se atienda rápido si hay algún contagio en escuelas.

"Que una familia decide 'no quiero que vayan mis hijos a la escuela', no van, van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia, pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se les atienda rápido, de que se les hagan pruebas, cuidarlos

"Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, debemos enfrentar las adversidades, 'los caminos de la vida no son como imaginaba'", dijo en conferencia matutina.

Tiene SEP 'otro dato': registra 10 mil escuelas vandalizadas

En conferencia, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que la dependencia tiene registradas 10 mil escuelas vandalizadas durante la pandemia.

"Inicio comentando sobre lo que se decía de las escuelas vandalizadas. Efectivamente, tenemos un total de 265 mil escuelas y ellos refieren que son 5 mil, nosotros ahora sí que tenemos otro dato.

"Hemos estado de manera frecuente, desde hace más de un mes preguntando a los Secretarios estatales, nosotros tenemos un total de cerca de 10 mil escuelas", afirmó.