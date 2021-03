Tengo la conciencia tranquila: Salgado

Reforma

Chilpancingo, Gro.- En el arranque de su campaña en Acapulco, el candidato a Gobernador de Morena, Félix Salgado Macedonio, dijo que tiene la conciencia tranquila y se dijo víctima de una campaña de linchamiento en su contra.

"Hasta el día de hoy he sido víctima de un linchamiento político por fuerzas oscuras para dañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. No estamos luchando por una Gubernatura, sino por la Cuarta Transformación en Guerrero", dijo Salgado ante sus seguidores.

"Soy un luchador social, estoy con la cara en alto, la conciencia tranquila. Reitero mi más alto respeto a todas las mujeres que luchan día a día por mejorar las condiciones de nuestro País. Las mujeres y los jóvenes son el alimento que nos permite seguir avanzando en los momentos más duros y más difíciles".

Ante cientos de simpatizantes que se aglomeraron en la Colonia Emiliano Zapata sin respetar la sana distancia, Salgado fue acompañado por el delegado especial del CEN de Morena, Salomón Jara, y el dirigente estatal de este partido, Marcial Rodríguez.

El morenista, quien pese a las denuncias de violación sexual que enfrenta en su contra fue ratificado en la candidatura, dijo que su campaña será austera.

"(Será) austera, sin espectaculares y nada de lonas, ni mantas, ni bardas pintadas. Eso ya pasó de moda, no es momento de derrochar recursos", apuntó.

Sin la presencia de sus contrincantes en el proceso interno de Morena, Salgado comentó que en su Gobierno habrá funcionarios que estén con la Cuarta Transformación.

"No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, aquí no habrá ladrones", expresó.

Vestido de guayabera blanca y acompañado de su esposa e hijas, el candidato anunció que de llegar a ser Gobernador, en la residencia oficial de Casa Guerrero ubicada en Chilpancingo se va construir un hospital general de tercer nivel.

'Que la mujer se empodere'

Félix Salgado Macedonio aseveró que en su Gobierno procurará que haya programas para el empoderamiento de las mujeres guerrerenses.

"Vamos a redireccionar el presupuesto de modo que habrá algunas Secretarías que no tengan tanto presupuesto para darle a las Secretarías que más lo necesitan.

"Un ejemplo, Sedesol se llamaría ahora Secretaría del Bienestar y con mayor presupuesto, para que haya programas y sobre todo para mujeres, madres solteras y divorciadas, que haya un programa donde la mujer se empodere. Este será un Gobierno de mitad hombres y de mitad mujeres", prometió el morenista.

Previo a su discurso, Salgado dijo que no guarda rencores, que no es tiempo para peleas y llamó a la reconciliación en el Estado.

"No guardo rencores, es momento de cerrar filas; ya está definido. Hago un llamado a la unidad y a la reconciliación en Guerrero. No hay tiempo para pelear, no hay nada de eso, hay que reconstruir al Estado", finalizó.