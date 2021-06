Tengo pruebas de narcoelección en Michoacán: Aureoles

Ciudad de México.- Luego de que la semana pasada el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles acusara una narcoelección en el estado el pasado 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió pruebas que demuestren dichas acusaciones.

Esta mañana, frente a Palacio Nacional, minutos antes de las 7 de la mañana, se presentó Aureoles para entregar dichas pruebas y pedir audiencia con el presidente, sin embargo, Lopez Obrador se negó, aseguró que no lo recibirá, lo dijo durante su conferencia mañanera.

"No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales, o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que respetar la investidura presidencial" contestó el presidente quien añadió que el gobernador debe presentar sus evidencias "que dice tener" ante eñ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.