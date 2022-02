'Tengo un ángel, quienes se juntan con el diablo les va mal'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió y se mofó de dos de sus opositores: el líder del Frente Nacional AntiAMLO (Frena), Gilberto Lozano, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Al primero, por haberse caído de una silla mientras lo criticaba en una transmisión en vivo; al segundo, por haber declarado equivocadamente que su partido no apoyará ninguna reforma que beneficie a México.

"Yo traigo un ángel de la guarda y los que se juntan con el diablo les va mal", se jactó antes de pedir que se transmitieran en pantalla los videos de sus adversarios.

Después de 1 hora 25 minutos de mañanera, consideró que la conferencia estaba aburrida, muy "plana" y a punto del bostezo.

"Y luego la gente me reclama porque está la conferencia muy acartonada ¿no? La gente de veras me reclama, dice 'es que es muy largo y a veces muy aburrido'", argumentó sonriente.

"Las preguntas de ustedes son muy buenas, pero a mí es al que le reprochan que hablo muy despacio, que no hablo de corrido, que me alargo mucho en las respuestas, entonces me quiero reivindicar".

Entonces, decidió terminar la conferencia con lo que describió como "cosas interesantes" que alegran la vida, aunque afirmó que lo hacía con todo respeto y sin mala fe.

"Se 'camucó' el presidente del PRI en una declaración, es evidente que fue un error, pero miren lo que dijo ¿no lo tienen?", preguntó.

-¿La caída?- le preguntó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, lo que ocasionó risas entre los presentes.

"No, lo que dijo el presidente del PRI sobre la reforma energética, ojalá y él aclare porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso, o no puede decir eso. No hay que enojarnos, esto es así, miren al presidente del PRI", pidió.

Se proyectó un video del dirigente del tricolor en el que afirma: "nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México", en alusión a la reforma eléctrica.

"Se equivocó ¿verdad?, es de la reforma eléctrica, pero ojalá? ¿No está truqueado verdad? ¿Ya lo aclaró? Eso lo debe de aclarar porque sí fue un error, o sea, se le fue y a todos nos pasa", añadió.

López Obrador dio paso al video de Lozano, quien dijo que le cae bien por encabezar un movimiento bien definido y no ser "robalero".

"O sea, no son de los de la política robalera: el que está en dos aguas, el robalo se maneja en agua dulce y en agua salada, estos no robalean, me caen bien, pues, porque no simulan", añadió.

"El señor ayer estaba informando en contra mía, hablando en contra mía, (...) bueno, por qué no ponen lo del señor, con todo respeto eh".

En el video, antes de caer de una silla de madera, Lozano acusa a López Obrador de echarle encima "a todos sus perros" y afirma que se le están "acabando los días" al Mandatario.

Al finalizar la proyección, el tabasqueño soltó una carcajada y dio por concluida la conferencia mañanera.

"Ahí nos vemos, hasta luego, adiós".