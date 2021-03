Tengo una opinión positiva de Manlio: Monreal

Reforma

Ciudad de México.- Abierta una investigación a Manlio Fabio Beltrones, a su esposa y a su hija la senadora Sylvana Beltrones, el senador morenista Ricardo Monreal arropó al político sonorense y ex líder nacional del PRI.

"No me voy a convertir en juez o o en Ministerio Público. Tengo una opinión positiva de Manlio Fabio. Fui compañero de él en el Senado y en la Cámara de Diputados y no cambiará. Y si hay algún elemento de la Fiscalía que determine un grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y se someterá a la propia indagatoria", planteó.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta también tuvo palabras de aliento para la hija de Beltrones, a quien le externó su solidaridad.

Por separado, el senador priista Heriberto Galindo declaró que la investigación tiene que ver con los tiempos electorales y buscan afectar la imagen pública con miras a afectar los resultados de los comicios.

"Es el caso de mi amigo Manlio Fabio y del Gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca", aseguró.

Beltrones, su esposa Sylvia Sánchez, y su hija, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, son investigados por la Fiscalía General de la República por operaciones financieras realizadas en la Banca Privada d'Andorra.

La FGR habría retomado un expediente abierto en julio de 2015 a la familia Beltrones por el presunto delito de blanqueo de capitales.