Tensa PRI alianza opositora; rompan, reta Alito Moreno

Ciudad de México.- El futuro de la alianza opositora Va por México (PAN, PRI y PRD) depende del rumbo que tome la iniciativa para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, impulsada por el dirigente nacional tricolor, Alejandro "Alito" Moreno.

La Comisión Permanente del PAN acordó mantener suspendidas sus relaciones con el priismo, hasta conocer cómo votarán sus legisladores el tema en el Congreso.

El diputado Santiago Creel, principal asesor del dirigente panista, Marko Cortés, propuso a este organismo esperar cómo se resolverá el tema. Al final, la cúpula panista se limitó a exhortar a los tricolores a respetar los acuerdos con la coalición Va por México.

"Debido al incumplimiento por parte de la dirigencia nacional del PRI a los compromisos suscritos en la Coalición Va por México, hacemos un firme y respetuoso llamado a las diputadas y diputados, así como a los senadores del PRI, a que voten en contra de la reforma constitucional que en complicidad con Morena se ha propuesto", manifestó el PAN.

Acompañado por el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, "Alito" Moreno advirtió que una ruptura de la alianza Va por México sería responsabilidad del PAN y el PRD, y ellos tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía.

"Lo quiero dejar muy claro: nosotros no vamos a ser quienes rompan esta coalición; si ellos quieren romper, que la rompan ellos, y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México.

"En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado, por eso la convocatoria es y será siempre a construir por este País", expresó.

Engallado, el dirigente priista dijo que su partido sí es capaz de ganar elecciones solo, no así el PAN y el PRD.

Moreira incluso recordó que el Gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, renunció en 2021 a ir en alianza con PRI y PRD porque no le aportaban a su candidatura.

"No quiso la coalición porque decía que el PRI no le aportaba nada, entonces tiene que entender que si no vamos en alianza, es nuestro adversario", expresó Moreira.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside Morena, acordó votar mañana la iniciativa del PRI para extender a 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.

Puede el PRI ir solo, dice Alito

Moreno aseguró que el PRI sí es capaz de ganar elecciones solo, pero no así el PAN y el PRD, cuyas dirigencias acordaron suspender la alianza Va por México, en demanda de que el tricolor retire la propuesta de prolongar la intervención militar en seguridad pública.

"¿Crees que ellos sin una coalición van a ganar alguna elección? Nosotros sí, nosotros sí estamos trabajando fuerte, pero lo importante es trabajar juntos, sumar esfuerzos", afirmó ayer en conferencia de prensa.

El líder priista reiteró que todos los políticos del partido votarán a favor de la iniciativa que se prevé se vote en el pleno el próximo miércoles.

"Nosotros estamos con la gente, no con el crimen organizado", afirmó.

No obstante, reconoció que la bancada del tricolor en el Senado tiene decisión propia, por lo que serán sus integrantes quienes decidan apoyar o no la propuesta.

"Nosotros somos muy respetuosos en el partido, lo hemos dicho siempre: somos un partido fuerte, plural; la bancada en Cámara de Diputados estamos trabajando fuerte, las y los legisladores en el Senado tienen decisión propia y ellos habrán de tomar su decisión en el tema, de este momento tan importante, de esta iniciativa. ¿Con quién está la bancada en Cámara de Diputados? Con la gente", afirmó.

Anuncian ajuste

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, informó que modificarán la propuesta presentada por la diputada Yolanda de la Torre.

Por instrucciones de la dirigencia nacional y tras un acuerdo entre los integrantes de la fracción parlamentaria, dijo, introducirán en la redacción la creación de una comisión bicamaral, la cual dará seguimiento a la aplicación de la eventual reforma al artículo quinto transitorio constitucional.

Agregó que con la nueva redacción, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informarle a dicha comisión el avance en la construcción de las policías civiles.

Acuerdo es nacional

Moreno rechazó que su partido pueda participar en una alianza electoral en el Estado de México sin el visto bueno de la dirigencia nacional que él encabeza.

Por la mañana, Jesús Zambrano, líder del PRD, informó que en la entidad continúan las negociaciones en torno a una alianza estatal en la que no intervendría la dirigencia nacional del PRI.

"Aquí lo importante es construir los acuerdos y los consensos, nada más que en el PRI las dirigencias estatales le preguntan a las nacionales. Nosotros celebramos que estén platicando, muy bien, y que puedan construir acuerdos y consensos, lo celebramos, nos da mucho gusto, porque lo importante es llegar a acuerdos.

"Nuestro reconocimiento y apoyo total y absoluto a nuestra militancia del Estado de México, al PRI del Estado de México; lo mismo que de Coahuila; tienen nuestro acompañamiento y nuestro respaldo", señaló.