TEPFJ se declara incompetente para pronunciarse sobre consulta en BC

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declaró incompetente para decidir en torno a la consulta ciudadana que realizará el Congreso de Baja California el próximo domingo, a fin de preguntar si el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla debe durar dos o cinco años.

Lo anterior, luego que la Sala Superior confirmó la misma declaratoria por parte del Tribunal del Estado.

Los magistrados, por unanimidad consideraron que no está bajo su competencia porque la consulta no tiene ninguna relación con temas electorales.

Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Los magistrados argumentaron que al no tratarse de una consulta popular como lo marca la Constitución de Baja California, ni tampoco organizada por el Instituto Electoral de la Entidad, su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplia de dos a cinco años la gubernatura para su publicación; es decir, para continuar con el proceso legislativo.