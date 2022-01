Tercer día de caos en el AICM: 'Llevo 11 horas; la fila le da vuelta al aeropuerto'

Excélsior

Por tercer día consecutivo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró caos en su servicio debido a la cancelación y demora de vuelos.

Largas filas de viajeros nacionales e internacionales que quedaron varados, otros buscando documentar; gente dormida en los pisos de las terminales 1 y 2, ventanillas cerradas… todo a causa de la falta de personal tras los contagios de covid-19 entre pilotos y sobrecargos de diversas aerolíneas.

La desesperación de los usuarios es visible y los empleados de las aerolíneas batallan para atenderlos. Incluso algunos reciben agresiones.

"Las siguientes horas se ven igual de complicadas, no nos damos abasto. Para que las personas no pierdan horas haciendo filas de kilómetros y kilómetros se les da la opción de que llamen a los Call Center, pero muchos pasajeros nos golpean, nos agreden o nos escupen; la misma gente está muy alterada, tenemos vuelos cancelados desde ayer”, relató Samuel, quien pidió no ser identificado por su nombre completo y empresa para la que labora.

"Muchos de nuestros compañeros, lamentablemente tanto pilotos, sobrecargos como personal en tierra, han salido positivos y hay menos personal”, agregó.

Algunos pasajeros suman horas a la espera de poder abordar un vuelo que los lleve a su destino.

"Voy a Estados Unidos, nada más que estoy desde las cuatro de la mañana. Me cancelaron mis boletos de avión”, señaló Fernando Albarrán, un usuario varado.

A través de su página de internet, Aeroméxico reportó que debido a los efectos del covid-19 entre su personal, 65 vuelos de los 492 programados ayer tuvieron modificaciones. El viernes, unos 55 vuelos de aerolíneas mexicanas fueron suspendidos luego de que 87 pilotos dieran positivo al virus SARS-CoV-2.

José Antonio de León, otro pasajero varado que busca llegar a Portland, Oregon, se quejó que la aglomeración de personas en el AICM impide mantener la sana distancia. “Hay reglas que debe de tener uno, seis pies de distancia. Aquí parecemos como hormigas”, señaló.

Para Luis Olmos, el panorama es similar, entre las tardanzas y la incertidumbre.

"Voy a la ciudad de Chicago, desde la 1:20 de la mañana nos dijeron que no tenían sistema, nos movieron el vuelo y luego que no. Teníamos que hacer fila y la fila daba vuelta hasta el otro lado del aeropuerto.

"Nos tienen ahí adentro sin agua, sin nada de comer. Llevo 11 horas, estoy desde las 11:30 de ayer. El vuelo se fue sin nosotros, voy a tener que buscar otra aerolínea”, señaló.