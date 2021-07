Termina ciclo escolar y alumnos no conocieron físicamente a maestros y compañeros

Excelsior

Ciudad de México.- Luego de un año de pandemia, concluyó el ciclo escolar 2020-2021 que fue uno de lo más complicados, debido al reto que representó cursar el año escolar en medio de la pandemia de covid-19.

La experiencia ha sido un poco triste porque como bien saben, no conocimos el plantel, no conozco a mis compañeros ni a mis maestros, tengo algunos maestros que ni siquiera los conozco de cara porque pues las clases han sido con la cámara apagada”, señaló Laura Elizabeth, estudiante del CCH.

"A veces si me siento triste porque no puedo jugar, platicar, hablar no me enseñan la escuela porque mi maestro está en su casa, si la quiero conocer porque en la escuela jugamos hacemos tarea, varias cosas que a mi me anima”, aseguró Paula, alumna de primer año de primaria.

Tras 100 años de existencia del Sistema Educativo Nacional, concluyó un ciclo escolar en el que millones de alumnos se quedaron sin conocer físicamente a sus maestros y compañeros de clase.

Los que tuvieron que cambiar de nivel educativo en plena pandemia de covid-19, ni siquiera pudieron visitar sus nuevas escuelas.

"Si he sentido ese anhelo de poder conocerlos qué hubiera pasado si estuviéramos en clases presenciales, toda esa rutina, me hubiera gustado vivir esa experiencia de pararme más temprano y hacer mi recorrido a la escuela, el trayecto de regreso, esa experiencia que generalmente uno vive cuando está en la preparatoria”, externó Laura Elizabeth, estudiante del CCH.

Durante el ciclo escolar 2020-2021, un total de 38 mil 336 planteles de los 262 mil 805 que conforman el sistema educativo reabrieron, lo que equivale al 14.5 por ciento. El 85.5 restante permanecieron cerrados.

De acuerdo con información de la SEP, tres millones 600 mil alumnos volvieron en algún momento de este ciclo escolar a las aulas, el 11.4 por ciento de la matrícula.