Tesla sí viene a México, revelan

CDMX.- Fuentes de la Cancillería revelaron que Tesla, la empresa fabricante de vehículos eléctricos, confirmó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que sí se instalará en nuestro País.

Indicaron que, de común acuerdo con la empresa, los detalles de la inversión, y posible sede, serán dados a conocer en los próximos días, tentativamente este martes.

No obstante, trascendió que la inversión central se instalaría en Nuevo León y con un sistema de plantas a distancia en otras entidades del País.

Este lunes, López Obrador sostuvo una conversación -por videoconferencia- con el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, sobre la instalación de una megaplanta de la empresa en México.

"¿Saben?, que tengo una llamada si les digo con quién ¿me dejan ir? ¿Sí o no? Bueno, ya me voy. Con el dueño de Tesla", reveló en su conferencia mañanera.

"Y no quiero quiero estar puntual, es en ¿Cómo se llama esto? Teleconferencia, sí, y ya mañana (hoy) les platico".

Con el argumento de falta de agua, López Obrador no quería que Tesla se instalara en Nuevo León, como lo planea la empresa desde el año pasado, sino en las inmediaciones del AIFA o el sureste.

Apenas el viernes, López Obrador afirmó que, si Tesla decidía instalarse Nuevo León, y no hay agua, su Gobierno no otorgaría los permisos correspondientes porque "no es factible".

- ¿Lo vetaría?, se le preguntó.

"No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible", dijo.

Ante la negativa de López Obrador, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo que el agua no es problema para que Tesla se instale en la entidad.

El emecista dijo que espera tratar el tema con el Presidente, que tiene programada una visita a Nuevo León el próximo fin de semana.

"Vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano, que la que utilizan es tratada y es mínima", dijo García.

De acuerdo con estimaciones de NL, la fábrica de Elon Musk no requeriría usar líquido potable, sino tratado, que el estado tiene de sobra.

El 21 por ciento del agua residual tratada en el estado no es utilizada por la industria y termina por ser enviada a Tamaulipas para uso agrícola y evitar su desperdicio.

De 12 mil 600 litros por segundo de agua tratada disponible, no son aprovechados alrededor de 2 mil 600 litros por segundo.

La intención de Tesla de construir una Giga planta en México ha provocado una competencia regional y hasta política.

El plan inicial es que se instale en Nuevo León, pero han surgido otras opciones, como las que empuja la 4T para que la planta se establezca en las inmediaciones del AIFA o en el sureste.