Testigos protegidos deben devolver lo sustraído: presidente

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los que se apeguen al criterio de oportunidad para cooperar con la FGR deberán devolver lo sustraído del erario, porque es dinero del pueblo.

"No, es que ya hablé, ya colaboré y me quedo con mis mansiones, me quedo con mis ranchos, me quedo con mis cuentas en el extranjero y estoy cuatro años, cinco años procesado, pero libre, nada más voy a firmar a un juzgado y a los cuatro o cinco años a gozar de lo que me robé o de lo que le dejé a mis familiares. ¡No!, todo eso tiene que ser recuperado porque es dinero del pueblo.

"Pero, todo lo que se extrajo del erario, todo lo que se sustrajo del erario, tiene que ser devuelto. Está establecido de esa manera, no puede ser que en la investigación aparece que recibieran el dinero y no lo devuelvan. Pero, desde luego, eso corresponde a la Fiscalía, a los jueces y a todos, porque vamos a estar pendientes", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la Fiscalía está avanzando en el caso Lozoya y en el de Emilio Zebadúa, por lo que aseguró que, pese a que las investigaciones vayan lentas, no habrá carpetazos.

"No no no, no conozco los detalles, no sé los detalles, lo que sí sé es que están avanzando y que no va haber carpetazos, que no se van a cerrar los expedientes; puede ir lenta la investigación, pero van a seguir su curso", agregó.