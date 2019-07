Texcoco y Dos Bocas, las diferencias con AMLO: Urzúa

Ciudad de México— Carlos Urzúa dice que él apoyaba la continuación del aeropuerto de Texcoco y difería de la construcción de la refinería de Dos Bocas, dos proyectos emblemáticos de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con la revista Proceso, el exsecretario de Hacienda revela también que sus diferencias con Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, y Manuel Bartlett, titular de CFE, marcaron su decisión de abandonar el Gabinete de López Obrador.

"Ideológicamente Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no sólo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el Jefe de la Oficina de la Presidencia?

"Ahora bien, es verdad que aun cuando Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía, el presidente no lo dejó. Pero sí pudo imponer a Margarita Ríos-Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomext", afirma.

Sobre el conflicto de interés de Romo dice: "Dado que en la jefatura de la Oficina de la Presidencia se maneja a diario un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de primer grado no tuvieran actualmente participación accionaria alguna en la Casa de Bolsa Vector".

Sobre el NAIM, explica en la entrevista realizada por Hernán Gómez: "la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. Si bien es cierto que muchos de los terrenos aledaños estaban controlados por gente vinculada a la Administración anterior, un Gobierno fuerte como el de López Obrador podría haberlos expropiado por razón de Estado".

Cuestiona que Bartlett haya judicializado los contratos de gasoductos, ya que podría dejar sin fuentes de energía a la península de Yucatán y poner en riesgo la ratificación del T-MEC.