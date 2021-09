Tiene AMLO otro dato: prevé crecimiento del 5% en 2022

Reforma

Ciudad de México.- Aunque la Secretaría de Hacienda estimó un crecimiento de 4.1 por ciento en el Paquete Económico 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista y dijo que éste será de 5 por ciento.

"Pues es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumentar la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen Presupuesto", señaló en conferencia matutina.

"Y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir, se estima que vamos a crecer más del seis por ciento este año o alrededor del seis por ciento, mi estimación que es un poco más optimista de lo que se presentó en el Paquete Económico es de que vamos a crecer al cinco por ciento el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se presentó en la Cámara".

El Mandatario federal consideró que el Presupuesto está equilibrado para garantizar el financiamiento a los programas federales y obras prioritarias como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

"Por lo que nos corresponde a nosotros en el Presupuesto federal es bastante equilibrado, es garantizar financiamiento para todos los programas de Bienestar, considerando los aumentos a las pensiones, considerando mantener los programas de Bienestar y compensarlos con aumentos acordes a la inflación", indicó.