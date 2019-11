Tiene NL primer juicio por 'pornovenganza'

Ciudad de México.- Un oficinista de 27 años con antecedentes de vengarse de sus ex parejas con la publicación de imágenes íntimas se convirtió ayer en la primera persona que será llevada a juicio en Nuevo León por una "pornovenganza".

El imputado, identificado como César Gerardo M., quedó ayer vinculado a proceso por el delito de violación de la intimidad personal, incluido en el Código Penal apenas en diciembre del 2018.

Según la acusación del Fiscal Santiago Rodríguez, en mayo pasado el acusado compartió en mensajes de Whatsapp fotografías y videos íntimos de su ex novia, quien también era su compañera de trabajo.

Fuentes que tuvieron acceso a la diligencia, que fue privada, confirmaron que entre las pruebas del Fiscal están los testimonios de dos compañeros de trabajo de la ex pareja, quienes aseguraron haber recibido las imágenes.

También pruebas periciales de que éstas salieron de la dirección IP (de la computadora personal) asignada a la conexión de internet del domicilio del vinculado.

La abogada Claudia Lozano, asesora jurídica de la víctima, explicó que la afectada no sabía que la grababan.

Agregó que el acusado tiene dos denuncias previas por compartir fotografías o videos de sus ex parejas, en los años 2016 y 2017, que fueron catalogadas como ultrajes a la moral, ya que el delito por el que ahora lo acusaron no estaba tipificado.

El juez de Control admitió que el implicado esté en libertad mientras se desarrolle el proceso, pero ordenó que no salga del País, además de prohibirle acercarse a la denunciante.

El delito de violación de la intimidad personal es castigado con penas de seis meses a cuatro años de cárcel y es conmutable, es decir, el responsable puede librar la prisión.