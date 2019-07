Tiene Presidencia 150 quejas en INAI

Ciudad de México.- El presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, señaló que la Presidencia de la República tiene más de 150 recursos de queja por peticiones de información que no responde debidamente.

Previo a un foro sobre armonización contable en Quintana Roo, el Comisionado presidente aclaró que el INAI no es el que pide información a Presidencia, sino que son ciudadanos los que quieren conocer datos sobre el destino de los recursos públicos.

Explicó que el INAI es una institución que instruye a que se entregue la información, como ha sucedido en el caso de la Presidencia.

"No es que (López Obrador) no les conteste (las solicitudes). Su oficina de la Presidente ha recibido miles de solicitudes y de ellas hay más de 150 recursos, que quiere decir que esas solicitudes no todas se respondieron de la mejor manera y por ello la necesidad de recurrirlas", expresó.

En el caso de los vehículos utilizados por el Presidente, aclaró que un ciudadano fue el que solicitó la información, porque es la gente la que tiene derecho a saber todo sobre la gestión pública de los funcionarios, desde el Presidente de la República hasta el más sencillo de los colaboradores públicos.

"Alguien pidió esa información y el INAI lo único que hizo fue ordenar que se entregue esa información y al parecer, cuando se le hizo la pregunta al Presidente, explicó que él no sabía con precisión cuántos coches había y de quiénes eran.

"Luego hubo una referencia crítica de que nosotros hubiésemos pedido esa información, nosotros no la pedimos, la pidió quien haya sido, solo dijimos que se tiene que entregar porque es necesario que la gente sepa qué pasa con cada aspecto de la vida mexicana", detalló Acuña en la entrevista.

Comentó que López Obrador ha sido duro con el IFAI, al colocarlo dentro de las instituciones creadas en el periodo neoliberal y asegurar que era una "tapadera".

"No vamos a polemizar con el Presidente en los medios, por eso le pedimos hace cinco meses que nos diera oportunidad de platicar con él".

- ¿Ya platicaron?, se le preguntó a Acuña.

"No", respondió.

Pese a las críticas al INAI por parte del representante del Ejecutivo federal, consideró que no hay la intención de desaparecer a ese órgano autónomo.

"Creemos que el INAI debe proseguir y esperamos que el Congreso de la Unión defienda la permanencia del INAI. Tampoco he sentido, pese a que el Presidente ha sido muy duro, varias ocasiones, no pocas, que haya un proyecto para desaparecer la institución.

"Más bien es una institución que no alcanza todavía a ser bien comprendida en términos de su utilidad pública y con el tiempo, seguramente, esperamos vaya ocurriendo esto, poco a poco, vayan siendo capaz de convencer a los escépticos que es una institución necesaria para la vida republicana", expuso el presidente del Instituto de Acceso a la Información.

Agregó que opta por pensar en positivo sobre el futuro del INAI.

"Vamos librando batallas y consiguiendo que sea reconocida por sus méritos legales".