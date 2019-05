Tienen 21 ciudades mala calidad de aire

Ciudad de México.- La mala calidad del aire no es exclusiva del Valle de México.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica), otras 20 ciudades y áreas metropolitanas del país registraban niveles de contaminación superiores a los límites fijados por las normas en la materia.

La lista incluye a Tijuana, Durango, Tepic, Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Celaya, León, Salamanca, Morelia, Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Atitalaquia, Atotonilco, Tepeapulco, Tizayuca, Puebla, Tlaxcala y Xalapa.

Entre los contaminantes por encima de la norma registrados en las ciudades destacan partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10) y a 2.5 micras (PM2.5), ozono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y óxido nítrico.

Y la situación podría ser más grave si se considera que 26 ciudades que forman parte de la red de monitoreo de la calidad del aire no reportaron datos por fallas en sus sistemas.

En el Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, difundido a principios de abril pasado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) advierte que persisten los problemas operativos en la mayoría de los sistemas de monitoreo en el país, lo que se refleja en el alto porcentaje de estaciones donde no se puede evaluar el cumplimiento de la norma por insuficiencia de datos.

En 2017, detalla, no fue posible evaluar el cumplimiento de la norma en 38 por ciento de las estaciones con capacidad para medir PM10, en 53 por ciento de las que pueden medir PM2.5, y en 23 por ciento de las que miden ozono.

El INECC remarca que la contaminación ambiental no es exclusiva de las grandes ciudades o zonas metropolitanas.

En la mayoría de las ciudades en las que se tuvo información en 2017, apunta, predominó el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas de calidad del aire para ozono y partículas suspendidas PM10 y PM2.5.

Riesgo de incendios

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en 14 de los 15 estados con al menos una ciudad con reporte de mala calidad del aire se advierte un riesgo "alto" de generación de incendios forestales.

Se trata de Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El reporte más reciente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) señala que en el País hay 91 incendios forestales, de los cuales 20 están en proceso de liquidación --han afectado una superficie de 15 mil 345 hectáreas-- y 71 se mantienen activos --han dañado al menos 8 mil 62 hectáreas.

Criterio de contingencia

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) urgió modificar el Programa de Contingencias Ambientales (PCAA) para incorporar las partículas menores de 2.5 micras (PM2.5) como criterio para decretar una contingencia ambiental.

Consideró que el hecho de no contar con un protocolo de actuación por altas concentraciones de PM 2.5 no solo es una omisión grave de las autoridades locales y federales, sino también una violación al derecho de todos los mexicanos a la salud y a un medio ambiente sano.

Recordó que el PCAA no contempla las altas concentraciones de partículas PM2.5 como un criterio para la declaratoria de contingencia.