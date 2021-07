Tienen corruptos base de apoyo muy grande: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los corruptos tienen una base de apoyo muy grande, pues aunque hay quienes no se benefician de la corrupción, sí la respaldan.

"Cómo es posible que no solo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande. Yo estoy de acuerdo que el que se beneficia de la corrupción (...) Claro que no estoy de acuerdo, pero puedo entenderlo, que diga: 'no pues yo me estoy beneficiando', pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y, sin embargo, apoya a la corrupción", explicó.

En conferencia matutina, el Mandatario federal afirmó que existe un sector en la sociedad con mentalidad clasista y racista.

"Antes se escondía con la hipocresía y ahora como están brotando las pasiones, sale. Pero qué bueno, porque no podemos estar metiendo la basura debajo de la alfombra, no, vamos a sincerarnos", insistió.

Aseguró que lo más importante es el cambio de mentalidad.

"Hay gente que piensa que robar es lo más natural, el que no roba es un tonto, tiene eso, aprovecha ahora que tienes oportunidad, no seas tonto. Es una mentalidad, afortunadamente no pudo destruir toda la reservas de valores culturales que hay en nuestro pueblo, la honestidad que hay en nuestro pueblo.

"Creció mucho esa nube negra durante el periodo neoliberal, mucho mucho", reflexionó.

El jefe del Ejecutivo recordó una vez más el incidente registrado el martes en una protesta frente a la Embajada de Cuba en México, donde René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), se refiere a un empleado del lugar como "negro" y "maricón".

"Lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos, que insulta a un funcionario de la Embajada de Cuba, de derechos humanos y le dice dos cosas que no puedo repetir", reiteró.