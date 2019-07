Tienen estados anomalías por 5 mil mdp en salud

Ciudad de México.- Al menos 4 mil 853 millones de pesos destinados por la Federación a los estados para salud en 2018 no fueron ejercidos, no se comprobó el gasto o fueron transferidos a otras cuentas bancarias, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los recursos fueron entregados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) para la atención de las personas sin seguridad social y para pagar los sueldos del personal, rubro que absorbe la mayoría de este recurso.

La Secretaría de Salud (Ssa) transfirió el año pasado, en total, 95 mil 316 millones de pesos a las 32 entidades por este concepto.

En comparación con 2017, el monto con irregularidades aumentó 37 por ciento.

Según la ASF, faltó documentación comprobatoria para 2 mil 156 millones de pesos; se transfirieron a otras cuentas bancarias mil 93 millones de pesos y no se aplicaron mil 74 millones de pesos.

Las entidades con más irregularidades son Oaxaca, con un importe de mil 446 millones de pesos, en su mayoría sin comprobar, y Chiapas, con mil 68 millones de pesos, cuyo grueso fue transferido a cuentas distintas.

Judith Méndez, investigadora en finanzas y salud del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, alertó que la principal deficiencia de este fondo es que algunos estados no cuentan con mecanismos de control y seguimiento de los recursos.