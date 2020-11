Tienen videos completos ex empleados de Lozoya

Reforma

Ciudad de México.- En la investigación del caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene la versión completa del video que exhibió a funcionarios del Senado de la República recibiendo supuestos sobornos, así como tampoco los 15 recibos originales que confirmarían dichos pagos ilegales a subordinados de los legisladores.

De acuerdo con documentos judiciales, el mismo día en que Rafael Caraveo Opengo rindió su declaración ministerial, Emilio Lozoya se presentó ante la FGR para entregar una memoria USB con una versión corta del video que ya había sido filtrado y que exhibe una entrega de dinero a dicho ex funcionario del Senado.

El video en el que aparecen a cuadro Caraveo y Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular del entonces senador panista Francisco Domínguez Servién, fue difundido a través de redes sociales el 17 de agosto pasado.

Lozoya compareció el 4 de septiembre en la Fiscalía y proporcionó el USB con una versión corta del video, cuyo original dijo que tiene una mayor duración y que no entregaba en ese momento por la "poca capacidad de almacenamiento del dispositivo".

"Este video fue grabado por el señor Francisco Olascoaga Rodríguez y a su vez fue entregado al suscrito", declaró el ex director de Pemex en esa diligencia ministerial.

También entregó copia de 15 recibos firmados por las personas que acudieron en nombre de los senadores para recibir los millonarios sobornos que, según Lozoya, facilitaron la aprobación de la reforma energética.

"Los originales los tiene el señor Rodrigo Arteaga Santoyo --su entonces secretario particular--, persona que me las proporcionó", declaró Lozoya.

En esta diligencia, Lozoya pidió a los fiscales citar a Olascoaga y a Arteaga para que entreguen el video completo del soborno y los recibos originales que firmaron los personeros de los senadores.

El ex funcionario incluso proporcionó a la FGR los domicilios particulares y correos electrónicos de sus dos ex colaboradores para que fueran rastreados por la autoridad, ya que asegura que los intentos de sus abogados para contactarlos no fueron exitosos.

"Tales gestiones han sido infructuosas, dado que dichas personas no han querido comparecer de manera voluntaria para los fines indicados", declaró.

Otros dos personajes a los que pidió llamar a declarar fueron el propio Caraveo y Froylán Gracia Galicia, ex coordinador ejecutivo de Lozoya. Ambos ya comparecieron.