Tira línea: Desaire de Sedena no es nota, hablen del peso

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiró línea a los medios desde su conferencia mañanera.

Al ser cuestionado sobre la cancelación de la reunión del Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con legisladores para informar sobre el hackeo a la institución militar, el Mandatario afirmó que ese tema no era nota y que los medios mejor hablaran del peso.

"Es parte de lo mismo, de la politiquería, no le den importancia de eso, no es nota, no, no, no, no, no, no es nota, nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota", aseguró.

"Lo demás son nuestros adversarios conservadores, no, no, no, no, no, no hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices y que ellos se serenen, que se tranquilicen, sirve el té de tila y que los medios ya que le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, es que no nos afecta".

En ese tenor, López Obrador se mostró crítico con Grupo REFORMA.

"Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta, ve uno el Reforma y cualquiera de los periódicos, todos en contra, todos, todos, todos en contra", reprochó.

"Una vez me preguntaron que si por qué no contestaba yo todo, porque es mucho, de veras, son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores, muchísimos, no hay equilibrio, las mesas de análisis todo todo en contra y cómo sacan dinero de nosotros, ya es el colmo, ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos, les pagan para que me peguen, pero muchísimo dinero y a veces me da hasta pena con los compañeros de los periódicos, porque pues lo tienen que hacer, si no los corren, no exagero".

Existen programas, dijo, que inician sus noticieros "pegándole".

"Pero hay otros que lo tiene que hacer por necesidad, tienen que abrir sus programas pegándonos y no son ellos, es la línea editorial y son los de arriba (...) porque la mañana eres muy importante, mucho muy importante, pueden comprar granjas de bots, pero eso no hace nada, porque tiene un alcance limitadísimo, pero no es para presumir, pero la mañanera es la mañanera, si ya ni debería yo de estar repitiendo el Reforma, nada más les hago publicidad, ya nadie lee ese periódico", consideró.

"Lo hago (citar a Reforma) porque engañaron mucho y es importante terminar de quitarles la máscara, es un periódico conservador, es un boletín de lo más reaccionario de México, representante de grupos de intereses creados, pero de los más atrasados, de los más retrógradas, no hay ahí, a lo mejor los trabajadores, pero los editores, articulistas, puro conserva, con todo respeto".