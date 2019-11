Titular de ASEA, honesto y con experiencia: AMLO

Ciudad de México.- Al defender el nombramiento de Ángel Carrizales como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno se quiere a servidores públicos honestos, más que con experiencia.

"Ángel es una persona con capacidad, es un profesional, es una gente honesta que tiene toda nuestra confianza, y es mi facultad nombrarlo", respondió al ser cuestionado en su conferencia mañanera sobre la designación de Carrizales.

"Sí tiene experincia", respondió cuando se le preguntó si contaba con ella, pues en el Legislativo no fue avalado para ocupar cargos en órganos reguladores.

"Pasó la prueba en Presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo, es una asignación directa porque así está en la ley, y lo conozco. ¿Y saben qué es lo que más me importa más que la experiencia? La honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor, porque hay quienes tienen mucha experiencia y están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, pero son deshonestos", expuso.

"Y a nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90 por ciento honestidad 10 por ciento expriencia. ¿Cómo la ven?".

El tabasqueño cuestionó que anteriormente se daba prioridad a la experiencia, pero los designados eran muy corruptos, pues señaló que firmaban todo por mantener salarios de hasta 400 mil pesos mensuales.

"Gente sin decoro, entonces que bueno que sale el tema, porque en un país con tanta corrupción lo más importante es que haya servidores públicos honestos, esos que prefieren dejarles a sus hijos pobreza, pero no deshonra", sostuvo.

A propuesta del Mandatario, el ingeniero químico Ángel Carrizales encabezará la institución que vigilará el cumplimiento de obras de mitigación en proyectos como la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Carrizales, quien trabajó en Morena y en la Ayudantía de la Presidencia, obtuvo este cargo de dirección luego que fue rechazado en cinco ocasiones para laborar en órganos reguladores por legisladores, quienes argumentaron su falta de experiencia.

En dos ocasiones Carrizales fue propuesto como integrante de la Comisión Reguladora de Energía, dos veces para el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y después fue incluido en una terna para la Comisión Nacional de Hidrocarburos.