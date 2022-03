Titular de PC de Querétaro estaba en torneo de pesca cuando se desató la violencia en El Corregidora

Excélsior

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Miguel Ángel Contreras Álvarez, defendió que “el estadio de fútbol no es Querétaro” en alusión a las críticas que la entidad ha recibido por los hechos violentos ocurridos el 5 de marzo en el partido de fútbol Gallos Blancos- Atlas que terminó con 26 personas hospitalizadas.

La afirmación se dio durante la comparecencia que el funcionario tuvo con la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la entidad, en cuyo interrogatorio diputados de oposición, entre ellos Morena y PRI, criticaron la violencia registrada en el citado evento deportivo.

El diputado local de Morena, Christian Orihuela Gómez, lamentó que tras los hechos ocurridos en el cotejo de fútbol ahora Querétaro se está viendo como un lugar inseguro.

“El día de hoy Querétaro se está viendo como un lugar inseguro, se hablaba de que Querétaro era seguro, que no pasaba nada y ahora estamos viendo que Querétaro está rebasando los límites de violencia”.

El legislador añadió que el 5 de marzo se vieron “actos de violencia, vi un Querétaro inseguro, un estadio que estaba lleno de sangre. Es totalmente lamentable que los policías no hayan hecho absolutamente nada”.

Además, pidió explicaciones sobre la contratación de personal sin experiencia, ni capacitación.

A esto, el mando policial de la entidad refutó que “sin minimizar los hechos que ocurrieron en el estadio, el estadio de fútbol no es Querétaro, a Querétaro lo distingue y no de ahora su seguridad, no lo digo yo, lo dicen organismos nacionales e internacionales”.

Sobre la contratación de empresas de seguridad privada de personal sin experiencia, Contreras Álvarez señaló que “hay procesos de investigación que están en curso y eso es parte de ello”.

El diputado priista Paul Ospital Carrera criticó la “relajación de autoridades” ante un partido de alto riesgo del que se tenía conocimiento desde hace nueve años.

El priista además pidió una explicación sobre dónde se encontraba ese día el mando policial y el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, luego de que se especuló que el día de la emergencia el primero atendía un cumpleaños y el segundo un torneo de pesca.

Contreras Álvarez negó que hubiera alguna relajación de la seguridad y afirmó que el número de elementos a destinar de la policía estatal era 100 y se canalizaron 134. Respecto a dónde se encontraba el día de los hechos, afirmó que “estaba atendido la emergencia con mi cuadro de mando”.

En cambio, Rodríguez Di Bella confirmó: “efectivamente, como acota de manera acertada, me encontraba en Cadereyta de Montes atendido una actividad de carácter personal, un torneo de pesca”.

Sin embargo, añadió, “quiero recalcar y ser muy puntual en que de manera precisa y constante tuve comunicación y coordinación con mi equipo de trabajo”.

Por otra parte, el morenista Juan José Jiménez Yáñez criticó que se hayan destinado sólo 134 elementos y en otro tipo de juegos, entre ellos con los Pumas de la UNAM se destinaron hasta mil efectivos.

Además cuestionó que, mientras el gobernador Mauricio Kuri ha asumido su responsabilidad, “a sus secretarios les corresponde asumir lo que les toca”, por lo que cuestionó a los titulares de Seguridad y Protección Civil estatal si “deberían de renunciar”. Ambos funcionarios negaron tener razones para dimitir.