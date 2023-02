Todo indica que con Calderón se protegía a unos, dice AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo indica que durante la Administración de Felipe Calderón se protegía a unos delincuentes para atacar a otros.

En la mañanera, López Obrador calificó de anormal e increíble el caso de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad ligado al narco, y afirmó que va más allá de una serie de Netflix.

"Pues hay que esperar, yo insisto, la conclusión de todo el proceso. Es muy importante que se trate el tema, que no se oculte, para lo que sostengo siempre, la no repetición", indicó el Presidente.

"Porque esto es muy anormal, es que no es posible que al Secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes, pero además en un sexenio en el que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes".

"Todo indica de que se protegía a unos para atacar a otros. Es algo increíble, va más allá del trama de una serie de Netflix esto que estamos viendo", agregó.

Ayer, en el juicio a García Luna, Edgar Veytia, ex Fiscal de Nayarit, dijo que ex un Gobernador le reveló que Calderón había dado instrucciones para favorecer al 'Chapo' Guzmán.

Esta mañana, López Obrador volvió a pedir que en el juicio a García Luna se hable de la intromisión de las agencias de Estados Unidos en México.

"Entonces lo importante es que se conozca para que nunca jamás se vuelvan a presentar estas cosas. Y hay que esperarnos, también es evidente y eso no está saliendo del todo en el juicio, la intromisión de las agencias en la vida interna del país", urgió.

López Obrador dijo que lo que le importa es que casos como el de García Luna no se repitan en el País.

"A mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad, y que también se atiendan las causas de la inseguridad y de la violencia, con apoyo a la gente, al pueblo. Que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya esperanzas, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales", expresó.