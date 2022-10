Todo lo que toca Vargas Llosa, lo sala: AMLO

CDMX.- Al hablar de las elecciones en Brasil que ganó Lula da Silva, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el escritor Mario Vargas Llosa, quien había declarado su apoyo a Jair Bolsonaro, "sala" todo lo que toca.

En la mañanera, López Obrador criticó el encuentro del 20 de octubre en Madrid, España, convocado por Mario Vargas Llosa, al que acudieron los ex Presidentes mexicanos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, además del ex Mandatario español José María Aznar.

En el Foro Internacional: "20 años de FIL. Democracia y libertad", también participó el juez Sergio Moro, quien en julio de 2017 condenó a Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras.

Esta mañana, López Obrador pidió poner la foto del Foro, en el que aparecen los mencionados y cuestionó por qué se realizó en el contexto de las elecciones brasileñas.

"Pero fíjense cómo han cambiado las cosas, les voy a poner un ejemplo de ayer, estoy feliz, feliz, antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 15 días, se reunieron en España no sólo Zedillo y Calderón, sino Aznar, y el juez que tuvo que ver", recordó.

"A ver Jesús, ¿en la reunión de España no estuvo presente el juez que encarceló injustamente a Lula?, ¿quién convocó? Mario Vargas Llosa, ¿y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general, en abstracto, pero llevaba un mensaje, de hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil, y ¿qué ganó ayer en Brasil?, Ganó Lula".

"¿En cuánto ayudan ellos? Nada, al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca, lo sala, entonces yo creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo, nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral, para que de esa forma el País siga avanzando", criticó.

El Mandatario mexicano dijo que en ese Foro además de estar en contra suya estaban también contra Lula.

"¿Ustedes creen que esto es espontáneo? La lectura aquí es en contra del Presidente del México, sí, también, pero tenía también otro propósito la reunión", indicó.

"Vargas Llosa dijo, yo estoy con Bolsonaro, no quiere a Lula, no quería a Petro y desde luego no me quería a mi. ¿Y por qué en España?, Porque está allá, también tiene nacionalidad española como ahora Salinas. Fue el 20 de octubre y las elecciones fueron 10 días (antes). Y hablaron del populismo en general, imagínense Aznar, jajaja, un robadero".